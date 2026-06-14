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5 रुपये में भरपेट भोजन, मेहनतकश मजदूरों के लिए सहारा बनी शहीद वीर नारायण श्रम अन्न योजना

Shaheed Veer Narayan Shram Anna Yojana: नारायणपुर में शहीद वीर नारायण श्रम अन्न योजना मजदूरों के लिए बड़ी राहत बन रही है. योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे रोजना सैकड़ो मजदूर लाभान्वित हो रहे हैं.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited By:Pooja
Published: Jun 14, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:10 PM IST
5 रुपये में भरपेट भोजन, मेहनतकश मजदूरों के लिए सहारा बनी शहीद वीर नारायण श्रम अन्न योजना

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