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Shaheed Veer Narayan Shram Anna Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी शहीद वीर नारायण श्रम अन्न योजना नारायणपुर जिले के मेहनतकश मजदूरों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है. इस योजना के तहत मात्र 5 रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे रोजाना सैकड़ों श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं.
योजना का लाभ केवल पंजीकृत मजदूर ही नहीं, बल्कि टैक्सी चालक, ट्रैक्टर चालक, हमाल, राजमिस्त्री और अन्य श्रमिक वर्ग के लोग भी उठा रहे हैं. लाभार्थियों का कहना है कि कई बार काम के दौरान वे घर से भोजन लेकर नहीं आ पाते, ऐसे में यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. भोजन में चावल, दाल, सब्जी, अचार और पापड़ परोसा जाता है, जिससे श्रमिकों को कम कीमत में भरपेट और संतुलित भोजन मिल रहा है. मजदूरों ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि महंगाई के दौर में 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलना बड़ी राहत है.
5 रुपये भरपेट भोजन
वहीं योजना का संचालन करने वाले जिम्मेदारों ने बताया कि मजदूर नियमित रूप से यहां भोजन करने आते हैं और योजना से संतुष्ट हैं. हालांकि, योजना के लिए अभी तक स्थायी भवन उपलब्ध नहीं होने से संचालन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि यदि स्थायी भवन की व्यवस्था हो जाए तो योजना का संचालन और अधिक सुगम होगा तथा मजदूरों को भी भोजन केंद्र तलाशने में परेशानी नहीं होगी.
मेहनतकश मजदूरों का सहारा
जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य मेहनतकश मजदूरों को दोपहर के समय सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 100 से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. वही योजना के संचालन के लिए स्थाई भवन जल्द उपलब्ध कराया जायेगा, कुल मिलाकर, शहीद वीर नारायण श्रम अन्न योजना नारायणपुर में श्रमिकों के लिए न केवल सस्ते भोजन की व्यवस्था कर रही है, बल्कि उनके जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है.
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