योजना का लाभ केवल पंजीकृत मजदूर ही नहीं, बल्कि टैक्सी चालक, ट्रैक्टर चालक, हमाल, राजमिस्त्री और अन्य श्रमिक वर्ग के लोग भी उठा रहे हैं. लाभार्थियों का कहना है कि कई बार काम के दौरान वे घर से भोजन लेकर नहीं आ पाते, ऐसे में यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. भोजन में चावल, दाल, सब्जी, अचार और पापड़ परोसा जाता है, जिससे श्रमिकों को कम कीमत में भरपेट और संतुलित भोजन मिल रहा है. मजदूरों ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि महंगाई के दौर में 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलना बड़ी राहत है.