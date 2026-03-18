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Chhattisgarhदेशभर के दिग्गजों को पछाड़ मीना धर्वे ने लहराया परचम, वेटलिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ का बढ़ा मान

देशभर के दिग्गजों को पछाड़ मीना धर्वे ने लहराया परचम, वेटलिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ का बढ़ा मान

Kawardha News: मीना धुर्वे ने अखिल भारतीय सिविल सेवा वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025-26 में रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया. इस प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिभागियों के बीच उन्होंने शआनदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 20, 2026, 01:08 AM IST
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देशभर के दिग्गजों को पछाड़ मीना धर्वे ने लहराया परचम, वेटलिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ का बढ़ा मान

Kawardha News: वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कवर्धा वनमंडल में पदस्थ उप वनक्षेत्रपाल मीना धुर्वे ने अखिल भारतीय सिविल सेवा वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि से न केवल वन विभाग, बल्कि पूरे प्रदेश को गौरव मिला है. यह प्रतियोगिता केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड, नई दिल्ली के तत्वावधान में खेल विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 5 से 7 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी. प्रतियोगिता में देशभर से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें धुर्वे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया.

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देश भर से आए प्रतिभागियों के बीच कर मुकाबले में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा है और वह अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं. मीना धुर्वे ने 77 किलोग्राम भार वर्ग में स्नेच में 42 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 55 किलोग्राम सहित कुल 97 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया. इससे पहले भी वे अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं. वनमंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने धुर्वे को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. साथ ही वनमंडल परिवार ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया है. 

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और के लिए  मीना धुर्वे बनी प्रेरणा
बता दें कि इससे पहले भी मीना धुर्वे ने अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित कर चुकी है. खेल के क्षेत्र में उनकी लगातार उपलब्धियां विभागीय प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा बन रही है. उनकी इस सफलता पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. सभी मीना धुर्वे  को बधाई दे रहे हैं 

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