Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3154933
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

कलयुगी मां का खौफनाक चेहरा! मासूम के रोने से खो बैठी अपना आपा, जमीन पर पटककर ली 4 महीने के जिगर के टुकड़े की जान

CG News: सूरजपुर में एक मां ने अपने चार महीने के मासूम को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है. वजह जानकर शायद आपका दिल भी दहल उठेगा.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

surajpur news
surajpur news

Surajpur News: कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है. लेकिन जब एक मां अपने ही मासूम बच्चे की कातिल बन जाए तो उसे क्या नाम देंगे. सुनने में ये मामला थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सामने आई तस्वीर ने ना चाहते हुए भी इस दर्दनाक खबर को सच मानने पर मजबूर कर दिया है. यहां एक मां ने अपने चार महीने के मासूम को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है. वजह जानकर शायद आपका दिल भी दहल उठेगा. 

अपने बच्चे की कातिल बनी मां
घटना मेश्वरपुर चौकी क्षेत्र के जयपुर गांव का है. आरोप है कि एक कलयुगी मां ने अपने 4 महीने के मासूम की जान ले ली है. इसका खुलासा खुद मासूम के पिता ने किया है. पिता सुनसाय ने बताया कि वो महुआ इकट्ठा करने बाहर गया था जब वो वापस लौटा तो अपनी पत्नी बिन्दुवती से खाना बनाने के लिए कहा. पत्नी खाना बना रही थी इस दौरान सुनसाय एक बार फिर बाहर चला गया. इस दौरान ही बिन्दुवती ने मासूम को जमीन पर पटक कर उसकी जान ली थी. 

बच्चा रो रहा था इसलिए ली जान
सुनसाय ने उमेश्वरपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी और बच्चा पास में ही लेटा हुआ था. बच्चा लगातार रो रहा था. सुनसाय ने आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे के लगातार रोने से नाराज होकर बिन्दुवती ने अपना आपा खोया और उसने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक दिया.जमीन पर गिरने से मासूम के सिर और शरीर में गंभीर चोट लगी थी.  बच्चे को उठाकर देखा तो वह अचेत अवस्था में था जिसके बाद फौरन उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इलाज के दौरान हुई मौत
अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज के दौरान बच्चे को मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक की लहर है. हर कोई बिन्दुवती के खिलाफ तरह-तरह के सवाल खड़े कर रहा है. उशके मातृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है. इधर घटना की सूचना मिलते ही उमेश्वरपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी है.शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.  रिपोर्ट: ओपी तिवारी, सूरजपुर

TAGS

surajpur news hindi

Trending news

MP Employees News
MP के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! सरकार ने अचानक उठाया कड़ा कदम
simhastha 2028
सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं, मोहन यादव ने किया निरीक्षण
Gwalior news Hindi
यूपी से एमपी मंदिर दर्शन करने आए मां-बेटे पर फायरिंग, महिला की गर्दन में लगी गोली
mp sehore news
रायता पीते ही अस्पताल पहुंचे 50 से भी ज्यादा मेहमान, देर रात मची चीख पुकार
mp news hindi
अब WhatsApp पर जारी किया जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट, महीनों का काम 7 दिन में होगा पूरा
mp news
MP Breaking News Live-CM मोहन यादव का छिंदवाड़ा-पांढुर्णा दौरा आज, प्रदेश में मार्च के आखिर में होगी बारिश, पढ़े हर बड़ी खबर
Ujjain Akashvani
उज्जैन आकाशवाणी से सीएम मोहन यादव का संबोधन, विकास और किसान कल्याण पर फोकस...
cm mohan
जन्मदिन पर CM ने दिया वन्यजीव संरक्षण का संदेश, बामनेर नदी में छोड़े 14 कछुए
damoh news
पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाह पर प्रशासन सख्त, कहा- भरपूर मात्रा में है स्टॉक
Summer Special Train
रेलवे का तोहफा, जबलपुर सहित इन स्टेशनों से गुजरेगी समर स्पेशल ट्रेन, देखें शेड्यूल