कलयुगी मां का खौफनाक चेहरा! मासूम के रोने से खो बैठी अपना आपा, जमीन पर पटककर ली 4 महीने के जिगर के टुकड़े की जान

Surajpur News: कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है. लेकिन जब एक मां अपने ही मासूम बच्चे की कातिल बन जाए तो उसे क्या नाम देंगे. सुनने में ये मामला थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सामने आई तस्वीर ने ना चाहते हुए भी इस दर्दनाक खबर को सच मानने पर मजबूर कर दिया है. यहां एक मां ने अपने चार महीने के मासूम को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है. वजह जानकर शायद आपका दिल भी दहल उठेगा.

अपने बच्चे की कातिल बनी मां

घटना मेश्वरपुर चौकी क्षेत्र के जयपुर गांव का है. आरोप है कि एक कलयुगी मां ने अपने 4 महीने के मासूम की जान ले ली है. इसका खुलासा खुद मासूम के पिता ने किया है. पिता सुनसाय ने बताया कि वो महुआ इकट्ठा करने बाहर गया था जब वो वापस लौटा तो अपनी पत्नी बिन्दुवती से खाना बनाने के लिए कहा. पत्नी खाना बना रही थी इस दौरान सुनसाय एक बार फिर बाहर चला गया. इस दौरान ही बिन्दुवती ने मासूम को जमीन पर पटक कर उसकी जान ली थी.

बच्चा रो रहा था इसलिए ली जान

सुनसाय ने उमेश्वरपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी और बच्चा पास में ही लेटा हुआ था. बच्चा लगातार रो रहा था. सुनसाय ने आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे के लगातार रोने से नाराज होकर बिन्दुवती ने अपना आपा खोया और उसने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक दिया.जमीन पर गिरने से मासूम के सिर और शरीर में गंभीर चोट लगी थी. बच्चे को उठाकर देखा तो वह अचेत अवस्था में था जिसके बाद फौरन उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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इलाज के दौरान हुई मौत

अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज के दौरान बच्चे को मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक की लहर है. हर कोई बिन्दुवती के खिलाफ तरह-तरह के सवाल खड़े कर रहा है. उशके मातृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है. इधर घटना की सूचना मिलते ही उमेश्वरपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी है.शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. रिपोर्ट: ओपी तिवारी, सूरजपुर