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'बस्तर से भी पिछड़ा है बालोद', मंच से सांसद भोजराज नाग ने लगाई फटकार, आखिर किस बात की वाहवाही लूट रहे अधिकारी?

MP Bhojraj Nag Slams: बादोद के मटिया में सुशासन तिहार के जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान सांसद भोजराज नाग ने मंच से ही प्रशासनिक दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अच्छा बजट होने के बावजूद बालोद विकास में बस्तर से भी पीछे है. इसे लेकर सांसद ने मंच से अधिकारियों को फटकार लगाई.

 

Written By  Danvir Sahu|Edited By: Pooja|Last Updated: May 13, 2026, 09:04 AM IST
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'बस्तर से भी पिछड़ा है बालोद', मंच से सांसद भोजराज नाग ने लगाई फटकार, आखिर किस बात की वाहवाही लूट रहे अधिकारी?

MP Bhojraj Nag Slams:  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासन-प्रशासन के कार्यों का मूल्यांकन हेतु सुशासन तिहार का आयोजित किया जा रहा है. जिसके तहत बालोद जिले के मटिया अ में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की बनावटी जानकारी प्रशासन द्वारा दी जा रही थी, लेकिन सहसा सांसद भोजराज नाग ने प्रशासन की पोल खोल दी. मंच से ही कलेक्टर के सामने उन्होंने कहा बालोद का बजट काफी अच्छा है, लेकिन बालोद तो बस्तर से भी पिछड़ा है, आखिर अधिकारी किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं. थोड़ी देर के लिए माहौल शांत हो गया. वहीं मौका पाकर गुण्डरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने भी  प्रशासनिक आंकड़े को लेकर सवाल खड़े कर दिए.

कार्यों के मूल्यांकन का सुशासन
कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु आम जनता को सुगम पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हैं. भोजराज नाग ने कहा कि इसी मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आम जनता के बीच पहुंचकर शासन-प्रशासन के कार्यों के मूल्यांकन हेतु सुशासन तिहार 2026 का आयोजन किया जा रहा है.

जमकर लगाई फटकार
मीडिया से बात करते हुए सांसद भोजराज नाग ने कहा कि सरकार की योजनाएं और जनता का फीडबैक लेने के लिए सुशासन दिया है और जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन मैं यहां देखा कि जिला प्रशासन द्वारा घोषणा प्रवाही बढ़ती जा रही है. जिसको लेकर मैं प्रशासन को फटकार लगाई है और सुधार के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जनता को बेवकूफ बनाने का काम यहां पर प्रशासन कर रही है और बस्तर से भी अधिक का बजट बालोद जिले का है, लेकिन बस्तर से भी पिछड़ा हुआ बालोद जिला नजर आ रहा ह.

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ये रहे सरकारी आंकड़े
जनसमस्या निवारण शिविर में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 870 में से 858 आवेदन, समाज कल्याण विभाग को 98 में से 98, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 158 में से 149, ऊर्जा विभाग को 81 आवेदनों में से 26 आवेदन, कृषि विभाग को 37 में से 18, खाद्य विभाग को 47 में से 46 आवेदन, महिला बाल विकास विभाग को प्राप्त 61 में से 61, श्रम विभाग को प्रापत 15 में से 14, शिक्षा विभाग को प्राप्त 17 में से 14 आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया गया। शिविर में आज विभिन्न विभागों से कुल 1556 आवेदन प्राप्त हुए थे. जिसमें से कुल 1390 आवेदनों का निराकरण किया गया.

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