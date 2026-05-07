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रायपुर पहुंचे रोहित शर्मा, बस में नमकीन खाते दिखे, अब फैंस को विराट का इंतजार

Raipur IPL Match: रायपुर में 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होना है. जिसके लिए एमआई की टीम रायपुर पहुंच चुकी है. रोहित शर्मा यहां टीम बस में नमकीन खाते दिखे है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 07, 2026, 02:49 PM IST
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रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस टीम के साथ पहुंचे रायपुर
रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस टीम के साथ पहुंचे रायपुर

Rohit Sharma In Raipur: आईपीएल का रोमांच अब रायपुर पहुंच चुका है. 10 मई को रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाना है. इस मुकाबले के लिए एमआई की टीम रायपुर पहुंच चुकी है. रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों को देखने पहुंचे थे. इस दौरान धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा भी टीम के साथ रायपुर पहुंचे जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस रायपुर एयरपोर्ट के बाहर जुटे थे. इस दौरान रोहित शर्मा टीम बस में नमकीन खाते दिखे. रोहित रायपुर में काफी कूल अंदाज में नजर आ रहे थे. 

विराट कोहली का इंतजार 

रोहित शर्मा के बाद अब क्रिकेट फैंस को विराट कोहली का इंतजार है. माना जा रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी 8 मई तक रायपुर पहुंच सकती है. जिसके बाद दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा और उसके बाद 10 मई को शाम 7 बजकर 30 मिनट से मुकाबला शुरू होगा. विराट कोहली इस बार रायपुर में दो मैच खेलने वाले हैं. 13 मई को वह आरसीबी का मुकाबला केकेआर के साथ भी होना है. ऐसे में विराट कोहली इस हफ्ते रायपुर में ही रुकने वाले हैं. विराट और रोहित को देखने के लिए रायपुर में क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह दिख रहा है. 

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रायपुर में मैच की तैयारियां शुरू 

वहीं रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में होने वाले मुकाबले के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ बैठक की थी. जिसमें सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जरुरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे. इसके अलावा स्टेडियम के हर गेट पर वॉलेंटियर तैनात करने कहा गया है. रायपुर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होम ग्राउंड है. जहां टीम इस बार सीजन के दो मुकाबले खेलने वाली है.  इसलिए आरसीबी की टीम इस बार 6 दिनों तक रायपुर में रहने वाली है. 

आरसीबी और एमआई के बीच होने वाले मुकाबले के सभी टिकट बिक चुके हैं. सिर्फ 8400 और 8000 वाली कैटेगिरी में कुछ टिकट बची हैं. वहीं 13 मई को होने वाले मुकाबले के लिए टिकट बिक रहे हैं. खास बात यह है कि 10 मई को होने वाले मुकाबले में छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को यह मुकाबला फ्री में दिखाया जाएगा. 

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