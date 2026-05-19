सलाखों के पीछे से सत्ता की लड़ाई: छत्तीसगढ़ में हत्या के आरोपी ने भरा चुनावी पर्चा, दिलचस्प है मामला

Panchayat Elections Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से सत्ता की लड़ाई का एक बड़ा मामला सामने आया है. हत्या के आरोप में जेल में बंद एक आरोपी ने जनपद सदस्य के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है. खास बात यह है कि आरोपी पर उसी सीट से जनपद सदस्य रहे भाजपा नेता की हत्या का आरोप है. जनपद सदस्य की हत्या के बाद सीट खाली हो गई थी. जिससे यहां उपचुनाव हो रहा है. जहां आरोपी खुद अब चुनाव लड़ने जा रहा है. जिससे कोरबा जिले का यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन गया है.

भाजपा नेता की हत्या से खाली हुई थी सीट

मामला कोरबा जिले के पोंड़ी उपरोड़ा जनपद पंचायत क्षेत्र के क्रमांक-18 बिंझरा गांव का बताया जा रहा है. बीजेपी समर्थित अक्षय गर्ग यहां से जनपद सदस्य थे. जिनकी 23 दिसंबर को निर्मम हत्या कर दी गई थी. जानकारी के मुताबिक अक्षय गर्ग सड़क निर्माण कार्य के सिलसिले में कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम केशलपुर पहुंचे थे. इसी दौरान कार में सवार होकर आए बदमाशों ने उन पर चाकू और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर चोटों के चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश की बात सामने आई. पुलिस ने मुख्य आरोपी मुश्ताक अहमद समेत उसके साथियों को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद मुश्ताक अहमद बिलासपुर जेल में बंद है.

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अब उपचुनाव के लिए नामांकन

अक्षय गर्ग की हत्या के बाद बिंझरा क्षेत्र में जनपद सदस्य का पद खाली हो गया था. इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा होते ही 11 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुईय सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन कड़ी सुरक्षा के बीच मुश्ताक अहमद को बिलासपुर जेल से जनपद कार्यालय लाया गया. यहां उसने अपने समर्थकों और प्रस्तावकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया. मुश्ताक के नामांकन की खबर सामने आते ही पूरे क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई. लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि जिस जनप्रतिनिधि की हत्या के आरोप में वह जेल में बंद है, अब उसी की सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है.

कोरबा जिले में यह पहला मामला नहीं है जब जेल में बंद किसी आरोपी ने चुनाव लड़ा हो. इससे पहले भी दो अलग-अलग मामलों में जेल में रहते हुए प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था. करीब दो दशक पहले एक आरोपी ने उपजेल कोरबा से सरपंच पद के लिए नामांकन भरा था और जमानत मिलने के बाद चुनाव प्रचार कर जीत हासिल की थी. वहीं एक अन्य प्रत्याशी जेल में रहते हुए जनपद सदस्य का चुनाव जीतकर जनपद उपाध्यक्ष तक बन चुका है. फिलहाल इस नामांकन के बाद पूरे क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म है.

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