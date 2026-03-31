बागेश्वर सरकार के मंच से मुस्लिम परिवार ने अपनाया सनातन धर्म, अनवर बने संतोष सिंह और पत्नी हसीना बनीं प्रिया सिंह

Korba News: छत्तीसगढ़ के कोरबा में चौथे दिन दिव्य दरबार के दौरान एक मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म अपना लिया है. सनातन धर्म अपनाने वाले मुस्लिम परिवार के अनवर खान और उनकी पत्नी हसीना सहित 2 पुत्रों ने मंच पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और अन्य साधु-संतों के सामने सनातन धर्म को अपनाया है. इस दौरान वेद मंत्रों के साथ अनवर खान में परिवार सहित सनातन धर्म अपनाया. इस दौरान मंच पर साधु-संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परिवार को हिंदू धर्म की दीक्षा दी.

अनवर खान छत्तीसगढ़ के ग्राम कोदवा जिला बेमेतरा के रहने वाले हैं जो एक ढाबा चलाते हैं. अनवर खान के पूरे परिवार को तिलक लगाया गया, गंगा जल से पवित्र कर बागेश्वर धाम की भगवा पट्टिका पहनाई गई और पूरे परिवार का नया नामकरण किया गया, जिसमें अनवर खान का अर्जुन (आदर्श दास ) सिंह, पत्नी हसीना का प्रिया सिंह, बड़े बेटे सैफ अली खान का संजय और समद का संतोष नाम रखा गया. इस दौरान पूर्व संतोष सिंह ने कहा कि उन्होंने बगैर किसी डर, दबाव के स्वेच्छा से अपने पूरे परिवार के साथ सनातन धर्म अपनाया है. हमें बचपन से ही सनातन धर्म अच्छा लगता था. हमारे साथ में पढ़ने वाले हमारे मित्र भी सनातन धर्म से आते हैं. पूर्व से उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला हम सभी उससे प्रभावित थे. इसलिए आज हमने बाबा बागेश्वर के कोरबा कथा मंच से सनातन धर्म अपनाया है.

पांच दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन

सनातन धाम में आने के बाद संतोष को बाबा बागेश्वर ने बालाजी का चित्र और सीताराम पुस्तक भेंट की. पंडाल में बैठे सनातन के लोगों से आवाहन किया कि आप सभी संतोष का साथ देंगे. बता दें कि, कोरबा के धपधप गांव में पांच दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन किया गया है. हनुमान कथा में भारी भीड़ देखने को मिली. कथा सुनने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : MP bank holidays: अप्रैल महीने में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब-कब रहेगी छुट्टी, चेक करें हॉलिडे कैलेंडर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे