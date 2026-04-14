Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3177884
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

पहली बार अबूझमाड़ पहुंचीं कलेक्टर नम्रता जैन, महुए की माला से हुआ स्वागत, जमीन पर बैठकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

Chhattisgarh News: कलेक्टर नम्रता जैन अबूझमाड़ के सुदूर गांव आलबेड़ा तक पहुंचने वाली पहली प्रशासनिक अधिकारी बन गई हैं. दुर्गम इलाके और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करते हुए, वह मोटरसाइकिल और पैदल चलकर गांव तक पहुंचीं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहली बार अबूझमाड़ पहुंचीं कलेक्टर नम्रता जैन, महुए की माला से हुआ स्वागत, जमीन पर बैठकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में अब बदलाव की बयार बहने लगी है. चार दशकों से भी ज्यादा समय तक नक्सलवाद का दंश झेलने के कारण इस क्षेत्र के ज्यादातर गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं. सड़कें, साफ पीने का पानी, स्कूल की इमारतें या आंगनबाड़ी केंद्र न होने के कारण यहां के ग्रामीणों को ऐसी विकट परिस्थितियों में गुजारा करने के लिए मजबूर होना पड़ा. स्वास्थ्य सेवाएं भी सीमित थीं, और लोगों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी.

हालांकि अब स्थिति तेजी से बदल रही है. नक्सली प्रभाव में कमी के साथ-साथ प्रशासन की सक्रियता भी बढ़ी है. इस बदलाव की अगुवाई नम्रता जैन कर रही हैं, जो ग्रामीणों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझने और उन्हें हल करने के लिए लगातार दूर-दराज के गांवों का दौरा कर रही हैं.

पहली बार अबूझमाड़ पहुंचीं कलेक्टर नम्रता जैन
इसी कड़ी में कलेक्टर नम्रता जैन ने आलबेड़ा गांव का दौरा किया. एक ऐसा स्थान जिसे कभी नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था. ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों, दुर्गम रास्तों और छोटी-छोटी जलधाराओं को पार करते हुए वह मोटरसाइकिल और पैदल चलकर गांव पहुंचीं. आजादी के बाद यह पहला ऐसा अवसर था, जब किसी कलेक्टर ने इस गांव में कदम रखा था. उनके आगमन पर गांव वालों ने उनका अत्यंत गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया. गांव की महिलाओं ने महुआ के फूलों की माला पहनाकर उनका पारंपरिक सम्मान किया, जबकि युवाओं ने ढोल की थाप पर नृत्य किया और स्वागत गीत गाए. पूरे गांव में उत्साह और उल्लास का माहौल छा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों की समस्याएं सुनीं
कलेक्टर ने गांव में एक सामुदायिक सभा आयोजित की ताकि वे निवासियों के साथ सीधे संवाद कर सकें. उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं, जरूरतों और मांगों को सुना और कई मुद्दों का समाधान मौके पर ही कर दिया. उन्होंने यह आश्वासन दिया कि सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर गांव को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी में आने वाली सबसे बड़ी बाधा दूर हो जाएगी. इसके अलावा उन्होंने बच्चों के साथ एक विशेष संवाद भी किया. कलेक्टर बच्चों के बीच बैठीं और उनसे उनकी पढ़ाई उनके स्कूल और भविष्य के लिए उनके सपनों के बारे में बातचीत की.

बच्चों और ग्रामीणों के साथ भोजन 
बच्चों के साथ एक सहज माहौल में बातचीत करते हुए उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया. इसके अलावा कलेक्टर ने बच्चों और ग्रामीणों के साथ भोजन भी किया, जिससे उनके बीच आपसी सौहार्द और विश्वास की भावना और भी मजबूत हुई. कलेक्टर ने कहा कि सड़क निर्माण का काम पूरा होने के बाद गांव में एक स्कूल भवन, एक आंगनवाड़ी केंद्र, 'हर घर नल' योजना के तहत स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एक राशन वितरण प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी. इन पहलों के माध्यम से गांव के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे.

भावनाओं से भावुक होकर ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई जिला कलेक्टर कभी उनके गांव आएगा. नम्रता जैन को अपने बीच पाकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने अपने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत करके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया. निस्संदेह यह पहल न केवल प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि अबुझमाड़ जैसे दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक नई उम्मीद भी जगाती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsCG News

Trending news

ratlam news
खुले बोरवेल होंगे बंद, अंधेरे में भी चमकेंगे कुएं, हादसों को रोकने के लिए नया प्लान
bjp State President Hemant Khandelwal
बैलगाड़ी पर सवार होकर बैतूल की गलियों में निकले BJP प्रदेशाध्यक्ष, सादगी ने जीता दिल
Latest Satna News in Hindi
डॉक्टर ने किडनी के ऑपरेशन के दौरान दूसरा भी किया डैमेज, खून रोकने के लिए लपेटा धागा
MP Holiday Calender
14 अप्रैल को मध्य प्रदेश में नहीं खुलेंगे बैंक, अंबेडकर जयंती पर सरकार का बड़ा फैसला
MLA Thakurdas Nagvanshi
जनता का फूटा गुस्सा: ग्रामीणों ने विधायक को घेरा, बीच सड़क पर जमकर निकाली भड़ास...
Indore News Hindi
'मुझे आत्माएं दिखती है...', युवक को मार डाला, पहचान छिपाने के लिए ईंट से खरोचा चेहरा
bhopal news
पाकिस्तान पहुंचा भोपाल का गिद्ध, अचानक गायब हुआ सिग्नल…फिर हुआ ऐसा कि चौंक गए सब
multai municipal council president dispute
मुलताई नगर पालिका विवाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीतू परमार को नहीं मिला प्रभार
Latest Ujjain News
पंचकोशी यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं के लिए 118 किमी मार्ग पर खास इंतजाम
ujjain crime news
उज्जैन लूट-तेजाब कांड में बड़ा खुलासा, पुलिस जांच में आरोप निकले झूठे, क्या है मामला