पहली बार अबूझमाड़ पहुंचीं कलेक्टर नम्रता जैन, महुए की माला से हुआ स्वागत, जमीन पर बैठकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में अब बदलाव की बयार बहने लगी है. चार दशकों से भी ज्यादा समय तक नक्सलवाद का दंश झेलने के कारण इस क्षेत्र के ज्यादातर गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं. सड़कें, साफ पीने का पानी, स्कूल की इमारतें या आंगनबाड़ी केंद्र न होने के कारण यहां के ग्रामीणों को ऐसी विकट परिस्थितियों में गुजारा करने के लिए मजबूर होना पड़ा. स्वास्थ्य सेवाएं भी सीमित थीं, और लोगों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी.

हालांकि अब स्थिति तेजी से बदल रही है. नक्सली प्रभाव में कमी के साथ-साथ प्रशासन की सक्रियता भी बढ़ी है. इस बदलाव की अगुवाई नम्रता जैन कर रही हैं, जो ग्रामीणों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझने और उन्हें हल करने के लिए लगातार दूर-दराज के गांवों का दौरा कर रही हैं.

पहली बार अबूझमाड़ पहुंचीं कलेक्टर नम्रता जैन

इसी कड़ी में कलेक्टर नम्रता जैन ने आलबेड़ा गांव का दौरा किया. एक ऐसा स्थान जिसे कभी नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था. ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों, दुर्गम रास्तों और छोटी-छोटी जलधाराओं को पार करते हुए वह मोटरसाइकिल और पैदल चलकर गांव पहुंचीं. आजादी के बाद यह पहला ऐसा अवसर था, जब किसी कलेक्टर ने इस गांव में कदम रखा था. उनके आगमन पर गांव वालों ने उनका अत्यंत गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया. गांव की महिलाओं ने महुआ के फूलों की माला पहनाकर उनका पारंपरिक सम्मान किया, जबकि युवाओं ने ढोल की थाप पर नृत्य किया और स्वागत गीत गाए. पूरे गांव में उत्साह और उल्लास का माहौल छा गया.

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लोगों की समस्याएं सुनीं

कलेक्टर ने गांव में एक सामुदायिक सभा आयोजित की ताकि वे निवासियों के साथ सीधे संवाद कर सकें. उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं, जरूरतों और मांगों को सुना और कई मुद्दों का समाधान मौके पर ही कर दिया. उन्होंने यह आश्वासन दिया कि सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर गांव को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी में आने वाली सबसे बड़ी बाधा दूर हो जाएगी. इसके अलावा उन्होंने बच्चों के साथ एक विशेष संवाद भी किया. कलेक्टर बच्चों के बीच बैठीं और उनसे उनकी पढ़ाई उनके स्कूल और भविष्य के लिए उनके सपनों के बारे में बातचीत की.

बच्चों और ग्रामीणों के साथ भोजन

बच्चों के साथ एक सहज माहौल में बातचीत करते हुए उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया. इसके अलावा कलेक्टर ने बच्चों और ग्रामीणों के साथ भोजन भी किया, जिससे उनके बीच आपसी सौहार्द और विश्वास की भावना और भी मजबूत हुई. कलेक्टर ने कहा कि सड़क निर्माण का काम पूरा होने के बाद गांव में एक स्कूल भवन, एक आंगनवाड़ी केंद्र, 'हर घर नल' योजना के तहत स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एक राशन वितरण प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी. इन पहलों के माध्यम से गांव के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे.

भावनाओं से भावुक होकर ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई जिला कलेक्टर कभी उनके गांव आएगा. नम्रता जैन को अपने बीच पाकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने अपने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत करके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया. निस्संदेह यह पहल न केवल प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि अबुझमाड़ जैसे दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक नई उम्मीद भी जगाती है.

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