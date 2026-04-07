नारायपुर में विकास की रफ्तार तेज, वन मंत्री ने दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, बदलेगी शिक्षा और बुनियादी ढांचे की तस्वीर

Narayanpur Development News: नारायणपुर जिले के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है. प्रदेश के वन, जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने अपने एकदिवसीय प्रवास के दौरान जिले को 17 करोड़ 59 लाख 57 हजार रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों की सौगात दी. इस दौरान उन्होंने 11 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन कर जिले के विकास को नई दिशा दी.

कलेक्टर नम्रता जैन ने जानकारी दी कि इन कार्यों में नेशनल हाईवे 130डी का मजबूतीकरण और आधुनिक सुविधाओं से युक्त नालंदा परिसर (सेंट्रल लाइब्रेरी व रीडिंग जोन) प्रमुख हैं. ये परियोजनाएं डीएमएफ और नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत हैं, जो शिक्षा और आवागमन दोनों को बेहतर बनाएंगी. मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर सहित पूरे प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि नालंदा परिसर के निर्माण से नारायणपुर और अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन वातावरण मिलेगा, जिससे वे इंजीनियर, डॉक्टर और शासकीय सेवाओं में आगे बढ़ सकेंगे. उन्होंने नेशनल हाईवे 130डी के सुदृढ़ीकरण को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे आवागमन आसान होगा और विकास को गति मिलेगी. साथ ही उन्होंने प्रशासन पुलिस और जनप्रतिनिधियों के समन्वय की सराहना की.

मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिससे अब नारायणपुर और अबूझमाड़ के विकास का रास्ता और आसान हो गया है. इस अवसर पर जनहितकारी योजनाओं के तहत 3 हितग्राहियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 20-20 हजार रुपये के चेक और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) के अंतर्गत 25 लाभार्थियों को अनुज्ञा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ होने के बाद PM मोदी से मिले CM विष्णुदेव साय, 'बस्तर 2.0' का ब्लूप्रिंट दिखाया

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे