जहां शाम ढलते ही पसर जाता था सन्नाटा, अमित शाह के दौरे से पहले बिजली की रोशनी से जगमगा उठा वो नक्सल प्रभावित गांव

Narayanpur News: नारायणपुर जिले के गारपा गांव के लोगों के लिए अब रातें पहले जैसी अंधेरी नहीं रहीं. अबूझमाड़ के इस दूरस्थ गांव में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद पहली बार विकास की रोशनी हर घर तक पहुंची है. जहां कभी शाम ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था, वहीं अब हर घर बिजली की चमक से जगमगा रहा है. ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्षों बाद उन्होंने विकास को अपने गांव में महसूस किया है.

एक समय ऐसा था जब गांव के लोग रोशनी के लिए केवल चिमनी और ढिबरी का सहारा लेते थे. बच्चे उसी कमजोर रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर थे. रात होते ही गांव में डर और सन्नाटा छा जाता था. सांप-बिच्छुओं का भय हमेशा बना रहता था और ग्रामीण जल्दी अपने घरों में सिमट जाते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. बिजली पहुंचने से गांव में नई उम्मीद और नया आत्मविश्वास जागा है.

ग्राणीणों में खुशी की लहर

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ग्रामीणों का कहना है कि पहले नक्सलवाद के कारण विकास गांव तक नहीं पहुंच पाया था. सड़क, बिजली और अन्य सुविधाओं का सपना अधूरा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. गांव में बिजली के खंभे लग चुके हैं और हर घर तक कनेक्शन पहुंच गया है. रात के समय अब गांव रोशनी से जगमगाता नजर आता है. बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं और महिलाएं भी घर के काम आसानी से कर पा रही हैं. गांव के युवा सरपंच सन्नू ने कहा कि “पहले गांव में अंधेरे और डर की काली छाया थी, लेकिन अब विकास की रोशनी ने उस अंधेरे को दूर कर दिया है. बिजली आने से ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है. कल और आज में जमीन-आसमान का फर्क दिखाई देता है.” ग्रामीणों का मानना है कि बिजली केवल रोशनी नहीं लाई, बल्कि गांव के भविष्य को भी उजाला दिया है. अब लोगों को विश्वास है कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं भी गांव तक पहुंचेंगी. वर्षों तक उपेक्षा और भय का जीवन जीने वाले गारपा गांव के लोगों के लिए यह बदलाव किसी नई सुबह से कम नहीं है.

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