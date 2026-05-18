Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3220831
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

जहां शाम ढलते ही पसर जाता था सन्नाटा, अमित शाह के दौरे से पहले बिजली की रोशनी से जगमगा उठा वो नक्सल प्रभावित गांव

Narayanpur News: नारायणपुर के अबूझमाड़ स्थित गारपा गांव में नक्सल प्रभाव कम होने के बाद पहली बार विकास की रोशनी पहुंची है. गांव में बिजली आने से ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्षों बाद उन्होंने विकास को अपने गांव में महसूस किया है.

 

Written By  HEMANT SANCHETI|Edited By: Pooja|Last Updated: May 18, 2026, 07:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जहां शाम ढलते ही पसर जाता था सन्नाटा, अमित शाह के दौरे से पहले बिजली की रोशनी से जगमगा उठा वो नक्सल प्रभावित गांव

Narayanpur News: नारायणपुर जिले के गारपा गांव के लोगों के लिए अब रातें पहले जैसी अंधेरी नहीं रहीं. अबूझमाड़ के इस दूरस्थ गांव में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद पहली बार विकास की रोशनी हर घर तक पहुंची है. जहां कभी शाम ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था, वहीं अब हर घर बिजली की चमक से जगमगा रहा है. ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्षों बाद उन्होंने विकास को अपने गांव में महसूस किया है. 

एक समय ऐसा था जब गांव के लोग रोशनी के लिए केवल चिमनी और ढिबरी का सहारा लेते थे. बच्चे उसी कमजोर रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर थे. रात होते ही गांव में डर और सन्नाटा छा जाता था. सांप-बिच्छुओं का भय हमेशा बना रहता था और ग्रामीण जल्दी अपने घरों में सिमट जाते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. बिजली पहुंचने से गांव में नई उम्मीद और नया आत्मविश्वास जागा है.

ग्राणीणों में खुशी की लहर

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों का कहना है कि पहले नक्सलवाद के कारण विकास गांव तक नहीं पहुंच पाया था. सड़क, बिजली और अन्य सुविधाओं का सपना अधूरा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. गांव में बिजली के खंभे लग चुके हैं और हर घर तक कनेक्शन पहुंच गया है. रात के समय अब गांव रोशनी से जगमगाता नजर आता है. बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं और महिलाएं भी घर के काम आसानी से कर पा रही हैं. गांव के युवा सरपंच सन्नू ने कहा कि “पहले गांव में अंधेरे और डर की काली छाया थी, लेकिन अब विकास की रोशनी ने उस अंधेरे को दूर कर दिया है. बिजली आने से ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है. कल और आज में जमीन-आसमान का फर्क दिखाई देता है.” ग्रामीणों का मानना है कि बिजली केवल रोशनी नहीं लाई, बल्कि गांव के भविष्य को भी उजाला दिया है. अब लोगों को विश्वास है कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं भी गांव तक पहुंचेंगी. वर्षों तक उपेक्षा और भय का जीवन जीने वाले गारपा गांव के लोगों के लिए यह बदलाव किसी नई सुबह से कम नहीं है.

ये भी पढ़ें : Amit Shah News: 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह, रायपुर-टू-बस्तर कार्यक्रमों में होंगे शामिल, जानिए पूरा शेड्यूल

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

narayanpur naxal free

Trending news

mp cm news
मंत्रियों से सीएम मोहन यादव का सीधा संवाद, विभागों के कामकाज का लिया फीडबैक
betul news
बैतूल के इस खूनी खेल का पुलिस ने 24 घंटे में ऐसे किया पर्दाफाश, जानिए पूरा मामला
dindori news
खुले बोरवेल में गिरा 10 साल का बच्चा, ग्रामीणों की सूझबूझ से बची जान
indore sarafa bazar
इंदौर की इस सड़क पर बिखरा रहता है 'गोल्ड-सिल्वर', सुबह 4 बजे धूल से निकालते हैं लोग
Gwalior Crime
हैवानियत की हदें पार! अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल, फिर पीड़िता ने....
digvijaya singh
'अब SC ही करेगा फैसला...', भोजशाला विवाद पर पूर्व सीएम का बयान, NEET पर क्या बोले?
Dhar Bhojsala
फिर चर्चा में भोजशाला! मां वाग्देवी की महाआरती देख मुस्लिम पक्ष ने उठाया ये बड़ा कदम
bhopal news
कौन थीं ट्विशा शर्मा? सीएम आवास के बाहर क्यों हंगामा कर रहा परिवार, जानिए पूरा मामला
gwalior news
सास बहू के विवाद ने बुझा दिया घर का चिराग, होमगार्ड जवान ने दी जान...
naib tehsildar beaten by husband
नायब तहसीलदार पत्नी को बेरहमी से पीटा...दांत तोड़े, लैपटॉप-गहने लूटकर फरार हुआ पति