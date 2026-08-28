जिन हाथों में कभी बंदूक थी, आज उन्हीं हाथों ने बांधी राखी…अबूझमाड़ की बदली तस्वीर

DRG जवानों को राखी

कभी अबूझमाड़ के जंगलों में हथियार के साये में जीवन बिताने वाली इन महिलाओं ने अब हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. रक्षाबंधन के इस अवसर पर उन्होंने डीआरजी के जवानों के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल को भी राखी बांधी. राखी बांधने के बाद आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी. एक डीआरजी जवान ने भावुक होते हुए कहा कि जिन नक्सलियों के साथ वर्षों तक जंगलों में मुठभेड़ होती रही, उन्हीं महिला नक्सलियों से आज राखी बंधवाना अपने आप में बेहद भावुक क्षण है. उन्होंने कहा कि कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वही महिलाएं हथियार छोड़कर हमारे हाथों में रक्षा सूत्र बांधेंगी.