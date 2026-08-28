जिन हाथों में कभी बंदूक थी, आज उन्हीं हाथों ने बांधी राखी…अबूझमाड़ की बदली तस्वीर

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Abujhmad News: नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के घने जंगलों में कभी बंदूक थामकर घूमने वाली महिला नक्सलियों के लिए रक्षाबंधन का यह दिन जिंदगी का एक ऐसा पल लेकर आया, जिसे शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. जिन जंगलों में कभी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती थी, उन्हीं सुरक्षा बलों के जवानों की कलाई पर आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने पहली बार राखी बांधी और भाई-बहन के रिश्ते की डोर से जुड़कर नई जिंदगी की शुरुआत का संदेश दिया.
आत्मसमर्पण के बाद पहली बार रक्षाबंधन के मौके पर महिला नक्सलियों ने डीआरजी जवानों को राखी बांधी. जिन जवानों को कभी जंगल में देखकर उनसे बचने के लिए छिपना पड़ता था, आज उन्हीं जवानों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हुए महिला नक्सलियों ने अपनी रक्षा और नए जीवन का भरोसा जताया. यह दृश्य भावुक कर देने वाला था. राखी बांधते समय महिला नक्सलियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, वहीं कई जवान भी इस अनोखे रिश्ते के पल में भावुक नजर आए.
DRG जवानों को राखी
कभी अबूझमाड़ के जंगलों में हथियार के साये में जीवन बिताने वाली इन महिलाओं ने अब हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. रक्षाबंधन के इस अवसर पर उन्होंने डीआरजी के जवानों के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल को भी राखी बांधी. राखी बांधने के बाद आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी. एक डीआरजी जवान ने भावुक होते हुए कहा कि जिन नक्सलियों के साथ वर्षों तक जंगलों में मुठभेड़ होती रही, उन्हीं महिला नक्सलियों से आज राखी बंधवाना अपने आप में बेहद भावुक क्षण है. उन्होंने कहा कि कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वही महिलाएं हथियार छोड़कर हमारे हाथों में रक्षा सूत्र बांधेंगी.
नई उम्मीद को जन्म
रक्षाबंधन का यह दृश्य केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह हिंसा से शांति, डर से विश्वास और बंदूक से रिश्तों की ओर लौटने की कहानी बन गया. अबूझमाड़ के जंगलों में जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहीं इस रक्षाबंधन पर भाई-बहन के रिश्ते और विश्वास की डोर ने एक नई उम्मीद को जन्म दिया.
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