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जिन हाथों में कभी बंदूक थी, आज उन्हीं हाथों ने बांधी राखी…अबूझमाड़ की बदली तस्वीर

Narayanpur News: अबूझमाड़ में आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने रक्षाबंधन पर पहली बार डीआरजी जवानों और पुलिस अधीक्षक को राखी बांधी. कभी हथियार और हिंसा के साये में रहने वाली इन महिलाओं ने रक्षा सूत्र के जरिए शांति, विश्वास और नई जिंदगी का संदेश दिया.

Written ByHEMANT SANCHETI
Published: Aug 28, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:00 PM IST
जिन हाथों में कभी बंदूक थी, आज उन्हीं हाथों ने बांधी राखी…अबूझमाड़ की बदली तस्वीर
Image Credit: ZEE MEDIA

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