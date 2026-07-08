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अबूझमाड़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 15 किलो का प्रेशर कुकर आईईडी, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार बरामद

नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बालों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी. संयुक्त अभियान के दौरान 15 किलो का प्रेशर कुकर आईईडी, देशी रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार राउंड और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited By:Pooja
Published: Jul 08, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:23 PM IST
अबूझमाड़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 15 किलो का प्रेशर कुकर आईईडी, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार बरामद

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