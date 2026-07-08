अबूझमाड़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 15 किलो का प्रेशर कुकर आईईडी, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार बरामद

प्रेशर कुकर आईईडी बरामद

सहायक कमांडेंट (जीडी) आजाद सिंह के नेतृत्व में निकले इस संयुक्त अभियान में आईटीबीपी के 34 जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस का एक प्रतिनिधि तथा पांच सदस्यीय बम निरोधक दस्ता (BDDS) शामिल था. सुबह लगभग 5 बजे शुरू हुई सर्चिंग के दौरान निर्धारित स्थान पर जवानों को नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली. सबसे खतरनाक बरामदगी 15 किलोग्राम वजनी प्रेशर कुकर आईईडी रही, जिसे सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया.