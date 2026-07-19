कच्चापाल वाटरफॉल में मधुमक्खियों का हमला, पिकनिक मना रहे पर्यटकों में मची भगदड़, सुरक्षा पर सवाल

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि झरने पर घूमने आए कुछ पर्यटकों ने वाटरफॉल के नीचे भोजन बनाने के लिए आग जलाई थी. आग और धुएं के कारण पास में लगे मधुमक्खियों के छत्ते से बड़ी संख्या में मधुमक्खियां बाहर निकल आईं और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से झरने पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. घटना में कई पर्यटकों को मधुमक्खियों ने डंक मार दिए, जिससे उनके हाथ, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आ गई. हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन इस घटना ने पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.