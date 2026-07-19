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कच्चापाल वाटरफॉल में मधुमक्खियों का हमला, पिकनिक मना रहे पर्यटकों में मची भगदड़, सुरक्षा पर सवाल

Kachhapal Waterfall News: नारायणपुर के अबूझमाड़ स्थित कच्चापाल वाटरफॉल में पर्यटकों द्वारा जलाए गए धुएं से मधुमक्खियां भड़क गईं और कई लोगों पर हमला कर दिया. घटना से अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और आपातकालीन सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 19, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:45 PM IST
कच्चापाल वाटरफॉल में मधुमक्खियों का हमला, पिकनिक मना रहे पर्यटकों में मची भगदड़, सुरक्षा पर सवाल
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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