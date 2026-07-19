कच्चापाल वाटरफॉल में मधुमक्खियों का हमला, पिकनिक मना रहे पर्यटकों में मची भगदड़, सुरक्षा पर सवाल

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Narayanpur News: नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के बाद यहां के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की ओर पर्यटकों का रुझान लगातार बढ़ रहा है. घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और मनमोहक झरनों के बीच स्थित कच्चापाल वाटरफॉल इन दिनों बारिश की शुरुआत के साथ बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. लेकिन रविवार को यहां हुई एक घटना ने कुछ देर के लिए खुशी के माहौल को अफरा-तफरी में बदल दिया.
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि झरने पर घूमने आए कुछ पर्यटकों ने वाटरफॉल के नीचे भोजन बनाने के लिए आग जलाई थी. आग और धुएं के कारण पास में लगे मधुमक्खियों के छत्ते से बड़ी संख्या में मधुमक्खियां बाहर निकल आईं और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से झरने पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. घटना में कई पर्यटकों को मधुमक्खियों ने डंक मार दिए, जिससे उनके हाथ, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आ गई. हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन इस घटना ने पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम
झरना देखने पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि वे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने नीचे उतरे थे. इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे. उनका कहना था कि कच्चापाल वाटरफॉल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. न तो कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद था और न ही आपातकालीन सहायता की कोई व्यवस्था दिखाई दी.
तेजी से बढ़ रहा पर्यटन
स्थानीय लोगों का कहना है कि अबूझमाड़ में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, चेतावनी बोर्ड, प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती और आपातकालीन व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना आवश्यक है. उनका मानना है कि समय रहते जिला प्रशासन ने आवश्यक कदम नहीं उठाए तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है. पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से कच्चापाल वाटरफॉल सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.
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