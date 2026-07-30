अबूझमाड़ में बाढ़ का कहर, पानी में डूबा बालेबेड़ा BSF कैंप, जवानों ने छत-पेड़ों पर ली शरण

Narayanpur Flood: नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं. तेज बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं और कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है. इसी बीच घोर नक्सल प्रभावित बालेबेड़ा बीएसएफ कैंप के चारों ओर बाढ़ का पानी भरने का वीडियो सामने आया है. वहीं ढोंडरीबेड़ा में एक घर और ब्रेहबेड़ा में 10 घर बाढ़ की चपेट में आने से भारी नुकसान हुआ है. ब्रेहबेड़ा गांव से दो बच्चियों के बाढ़ में बह जाने की सूचना भी मिली है, हालांकि पानी कम होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.