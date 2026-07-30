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अबूझमाड़ में बाढ़ का कहर, पानी में डूबा बालेबेड़ा BSF कैंप, जवानों ने छत-पेड़ों पर ली शरण

Abujhmad Flood News: नारायणपुर के अबूझमाड़ में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. बालेबेड़ा BSF कैंप पानी से घिर गया, जहां जवानों को बैरकों की छत और पेड़ों पर शरण लेनी पड़ी. कई घर जलमग्न हो गए हैं, जबकि दो बच्चियों के बहने की सूचना है. प्रशासन राहत कार्य की तैयारी में जुटा है.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited ByManish kushawah
Published: Jul 30, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:03 PM IST
अबूझमाड़ में बाढ़ का कहर, पानी में डूबा बालेबेड़ा BSF कैंप, जवानों ने छत-पेड़ों पर ली शरण
Image Credit: ZEE MEDIA

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