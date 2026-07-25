नारायणपुर के जंगल में छिपाकर रखा था नक्सलियों का हथियारों का जखीरा, ITBP-पुलिस के सर्च ऑपरेशन में बड़ा खुलासा

Chhattisgarh Naxal News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान जंगल में छिपाकर रखा गया हथियारों और विस्फोटक सामग्री का बड़ा डंप बरामद किया है. नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में थाना ओरछा क्षेत्र के कैंप पदमेटा से पदगुंडा-करसेनार की ओर 44वीं वाहिनी आईटीबीपी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया. अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा पहले से छिपाकर रखा गया डंप सुरक्षा बलों के हाथ लगा.