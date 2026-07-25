नारायणपुर के जंगल में छिपाकर रखा था नक्सलियों का हथियारों का जखीरा, ITBP-पुलिस के सर्च ऑपरेशन में बड़ा खुलासा

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Chhattisgarh Naxal News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान जंगल में छिपाकर रखा गया हथियारों और विस्फोटक सामग्री का बड़ा डंप बरामद किया है. नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में थाना ओरछा क्षेत्र के कैंप पदमेटा से पदगुंडा-करसेनार की ओर 44वीं वाहिनी आईटीबीपी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया. अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा पहले से छिपाकर रखा गया डंप सुरक्षा बलों के हाथ लगा.
बरामद सामग्री में एक 12 बोर रायफल, 55 कारतूस, चार स्थानीय निर्मित 51 मिमी मोर्टार शेल, 25 लोहे के भाले, एक बैटरी, एक स्टील कंटेनर और भाकपा (माओवादी) का झंडा शामिल है. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी लेने के बाद सभी सामग्री को सुरक्षित कब्जे में लिया. अधिकारियों के अनुसार बरामद हथियार और विस्फोटक भविष्य में किसी बड़ी नक्सली वारदात में इस्तेमाल किए जा सकते थे, लेकिन समय रहते कार्रवाई होने से संभावित खतरे को टाल दिया गया.
सुरक्षा बल लगातार निगरानी
पुलिस ने बरामद सभी सामग्री को नियमानुसार जब्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि नारायणपुर जिले में लगातार चल रहे अभियानों और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है. जिन इलाकों में पहले नक्सलियों की सक्रियता अधिक थी, वहां अब सुरक्षा बल लगातार निगरानी और सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि छिपाए गए हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की जा सके तथा किसी भी तरह की नक्सली गतिविधि दोबारा पनपने न पाए.
पुलिस की नागरिकों से अपील
नारायणपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या नक्सल गतिविधि से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो तुरंत निकटतम थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि आम लोगों के सहयोग और सुरक्षा बलों की सतर्कता से ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में लगातार सफलता मिल रही है.
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