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नारायणपुर के जंगल में छिपाकर रखा था नक्सलियों का हथियारों का जखीरा, ITBP-पुलिस के सर्च ऑपरेशन में बड़ा खुलासा

Narayanpur News: नारायणपुर के ओरछा थाना क्षेत्र में आईटीबीपी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने जंगल में छिपाया गया नक्सलियों का हथियारों और विस्फोटक सामग्री का डंप बरामद किया. पुलिस ने सामग्री जब्त कर कार्रवाई शुरू की और लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited ByManish kushawah
Published: Jul 25, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:22 PM IST
नारायणपुर के जंगल में छिपाकर रखा था नक्सलियों का हथियारों का जखीरा, ITBP-पुलिस के सर्च ऑपरेशन में बड़ा खुलासा
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