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छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम: जमीन की खुदाई में निकला हथियारों का डंप, भारी मात्रा में बंदूक-बारूद बरामद

नारायणपुर जिले में एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान BSF और बम निरोधक दस्ते (BDS) ने नक्सलियों के हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया. कदेर गांव के पास जंगल में खुदाई करने पर बड़ी मात्रा में सामान मिला, जिसमें राइफलें, BGL लॉन्चर, कारतूस, संचार उपकरण, GPS डिवाइस, नक्सली साहित्य, वर्दी और चिकित्सा सामग्री शामिल थी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 18, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:26 PM IST
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम: जमीन की खुदाई में निकला हथियारों का डंप, भारी मात्रा में बंदूक-बारूद बरामद
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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