/छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम: जमीन की खुदाई में निकला हथियारों का डंप, भारी मात्रा में बंदूक-बारूद बरामद

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छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में जिसे नक्सल-मुक्त घोषित किया गया है, सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं. इस अभियान के तहत BSF और बम निरोधक दस्ते (BDS) ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया और जंगल में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियारों, गोला-बारूद, संचार उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चिकित्सा सामग्री और नक्सली साहित्य का भारी जखीरा बरामद किया. सुरक्षा कारणों से मौके पर मिले 44 BGL शेल को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय और नष्ट कर दिया गया.
जमीन की खुदाई में निकला हथियारों का डंप
पुलिस के अनुसार 17 जुलाई को BSF (सोनपुर) की 133वीं बटालियन की एक टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि नक्सलियों ने कदेर गांव के पास जंगल में हथियार और अन्य सामान छिपाकर रखे हैं. इस जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया. बम निरोधक दस्ते (BDS) ने सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए संदिग्ध जगह की जांच की. जमीन खोदने पर भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामान बरामद किए गए.
भारी मात्रा में बंदूक-बारूद बरामद
बरामद सामान में एक .303 राइफल, छह .315 राइफलें, एक 12-बोर बंदूक, दो BGL लॉन्चर, कई तरह के कारतूस, मैगज़ीन, कम्युनिकेशन का सामान, एक RF डिटेक्टर, एक GPS डिवाइस, नक्सली वर्दी, बैनर, साहित्य, मेडिकल का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के साथ-साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें शामिल हैं. ऑपरेशन के दौरान बरामद 44 विस्फोटक शेल जिनमें 24 बड़े और 20 छोटे BGL शेल शामिल थे. बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने के कारण बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उन्हें सुरक्षित रूप से वहीं नष्ट कर दिया. इसलिए उन्हें जब्त किए गए सामान की सूची में शामिल नहीं किया गया.
पुलिस ने बताया कि बरामद की गई अन्य चीजों के संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी सुरक्षा बल जंगलों में तलाशी अभियान चला रहे हैं. इनका मकसद नक्सलियों द्वारा पहले छिपाए गए हथियार, विस्फोटक और अन्य सामान बरामद करना है, ताकि इलाके में स्थायी शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके.
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