विश्व आदिवासी दिवस से पहले नारायणपुर बाजार में बढ़ी रौनक, पारंपरिक आभूषणों की खरीदारी में जुटे लोग

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World Tribal Day 2026: विश्व आदिवासी दिवस के पहले नारायणपुर जिले का बाजार आदिवासी संस्कृति के पारंपरिक रंगों से सज गया है. 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आदिवासी समाज के लोगों में खासा उत्साह है. इसी के साथ शहर में आदिवासियों की पारंपरिक साज-सज्जा और आभूषणों की दुकानों पर भी रौनक बढ़ गई है. नारायणपुर के हाई स्कूल ग्राउंड के समीप इन दिनों आदिवासी संस्कृति से जुड़े साज-सज्जा के सामान की दुकानें लगी हुई हैं. दुकानों में दूर-दराज के गांवों से लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं.
खासकर युवा वर्ग पारंपरिक आभूषणों को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है. विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों में अपनी पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों के साथ शामिल होने के लिए युवा जमकर खरीदारी कर रहे हैं. इन दुकानों पर कलगी, सीआड़ी की माला, सिक्कों की माला, कौड़ी की माला, करधन, सुता सहित आदिवासी संस्कृति में विशेष महत्व रखने वाले कई पारंपरिक साज-सज्जा के सामान उपलब्ध हैं. इन आभूषणों की अपनी अलग पहचान और खूबसूरती है. पारंपरिक वेशभूषा के साथ जब इन्हें पहना जाता है तो आदिवासी संस्कृति की विशिष्ट झलक देखने को मिलती है.
बाजार में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र कौड़ी और सिक्कों की माला बनी हुई है. वहीं सिर पर सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कलगी भी युवाओं को खूब पसंद आ रही है. महिलाएं और युवतियां पारंपरिक मालाओं और करधन की खरीदारी करती नजर आ रही हैं. कई लोग अपने पूरे परिवार के लिए पारंपरिक साज-सज्जा का सामान खरीद रहे हैं. आदिवासी समाज में आभूषण केवल सजने-संवरने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनके साथ उनकी संस्कृति, परंपरा और पहचान भी जुड़ी हुई है. यही कारण है कि आधुनिक दौर में भी इन पारंपरिक आभूषणों का आकर्षण कम नहीं हुआ है. बल्कि विश्व आदिवासी दिवस जैसे अवसरों पर इनकी मांग और बढ़ जाती है.
साज-सज्जा के लिए खास पहचान
नारायणपुर और अबूझमाड़ की आदिवासी संस्कृति अपनी अनोखी वेशभूषा और पारंपरिक साज-सज्जा के लिए खास पहचान रखती है. तीज-त्योहारों और विशेष अवसरों पर जब आदिवासी समाज के लोग इन पारंपरिक आभूषणों से सजकर निकलते हैं, तो उनकी संस्कृति की खूबसूरती देखते ही बनती है. विश्व आदिवासी दिवस के पहले नारायणपुर में लगी इन दुकानों में उमड़ रही भीड़ यह बताती है कि नई पीढ़ी भी अपनी पारंपरिक साज-सज्जा, वेशभूषा और सांस्कृतिक पहचान को लेकर बेहद उत्साहित है. बाजार में बिक रहे ये पारंपरिक आभूषण आज सिर्फ सजावट का सामान नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति और विरासत को संजोने का माध्यम बन गए हैं.
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