विश्व आदिवासी दिवस से पहले नारायणपुर बाजार में बढ़ी रौनक, पारंपरिक आभूषणों की खरीदारी में जुटे लोग

बाजार में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र कौड़ी और सिक्कों की माला बनी हुई है. वहीं सिर पर सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कलगी भी युवाओं को खूब पसंद आ रही है. महिलाएं और युवतियां पारंपरिक मालाओं और करधन की खरीदारी करती नजर आ रही हैं. कई लोग अपने पूरे परिवार के लिए पारंपरिक साज-सज्जा का सामान खरीद रहे हैं. आदिवासी समाज में आभूषण केवल सजने-संवरने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनके साथ उनकी संस्कृति, परंपरा और पहचान भी जुड़ी हुई है. यही कारण है कि आधुनिक दौर में भी इन पारंपरिक आभूषणों का आकर्षण कम नहीं हुआ है. बल्कि विश्व आदिवासी दिवस जैसे अवसरों पर इनकी मांग और बढ़ जाती है.