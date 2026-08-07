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विश्व आदिवासी दिवस से पहले नारायणपुर बाजार में बढ़ी रौनक, पारंपरिक आभूषणों की खरीदारी में जुटे लोग

Narayanpur News: विश्व आदिवासी दिवस से पहले नारायणपुर का बाजार पारंपरिक साज-सज्जा और आभूषणों से सज गया है. हाई स्कूल ग्राउंड के पास लगी दुकानों पर कौड़ी, सिक्कों की माला, कलगी, करधन समेत अन्य सामानों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited ByManish kushawah
Published: Aug 07, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:54 PM IST
विश्व आदिवासी दिवस से पहले नारायणपुर बाजार में बढ़ी रौनक, पारंपरिक आभूषणों की खरीदारी में जुटे लोग
Image Credit: ZEE MEDIA

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