/Narayanpur News: पहली ही बारिश में धंसा 11 करोड़ की लागत से बना पुल का एप्रोच, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल, वन मंत्री ने किया था लोकार्पण

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नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में बासिंग से सीताराम मार्ग को जोड़ने के लिए लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल का एप्रोच पहली ही बारिश में कई स्थानों पर धंसने लगा है. कुछ दिन पहले ही प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने बासिंग पहुंचकर पुल का लोकार्पण किया था, लेकिन शुरुआती बारिश के बाद एप्रोच की स्थिति बिगड़ने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश शुरू होते ही एप्रोच के कई हिस्सों में मिट्टी धंस गई, जिससे भविष्य में आवागमन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. वहीं पुल निर्माण कार्य से जुड़े एक व्यक्ति ने दावा किया कि लोकार्पण से पहले एप्रोच का निर्माण पूरी तरह पूरा नहीं हुआ था. उनके अनुसार उद्घाटन कार्यक्रम समय पर कराने के लिए अधूरी मिट्टी पर जल्दबाजी में डामरीकरण कर दिया गया, जबकि एप्रोच के दोनों किनारों का कार्य शेष था.
बारिश होने पर धंसने लगा पुल का एपोच
इस घटना के बाद जिला प्रशासन और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद तकनीकी परीक्षण और गुणवत्ता जांच की जाती, तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था. उनका आरोप है कि अधूरे कार्य का लोकार्पण कर जल्दबाजी में वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया.
जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल
हालांकि, पुल बनने से बासिंग और सीताराम के बीच आवागमन सुगम होने की उम्मीद जगी है, लेकिन लोकार्पण के कुछ ही दिनों बाद मरम्मत की आवश्यकता पड़ने से निर्माण गुणवत्ता, तकनीकी निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं. अब क्षेत्रवासियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित विभाग एप्रोच की मरम्मत कितनी मजबूती और मानकों के अनुरूप कराता है, ताकि भविष्य में यह समस्या दोबारा सामने न आए और पुल लंबे समय तक सुरक्षित एवं उपयोगी बना रहे है.
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