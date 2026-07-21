/Narayanpur News: पहली ही बारिश में धंसा 11 करोड़ की लागत से बना पुल का एप्रोच, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल, वन मंत्री ने किया था लोकार्पण

हालांकि, पुल बनने से बासिंग और सीताराम के बीच आवागमन सुगम होने की उम्मीद जगी है, लेकिन लोकार्पण के कुछ ही दिनों बाद मरम्मत की आवश्यकता पड़ने से निर्माण गुणवत्ता, तकनीकी निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं. अब क्षेत्रवासियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित विभाग एप्रोच की मरम्मत कितनी मजबूती और मानकों के अनुरूप कराता है, ताकि भविष्य में यह समस्या दोबारा सामने न आए और पुल लंबे समय तक सुरक्षित एवं उपयोगी बना रहे है.