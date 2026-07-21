Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /नारायणपुर
  • /Narayanpur News: पहली ही बारिश में धंसा 11 करोड़ की लागत से बना पुल का एप्रोच, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल, वन मंत्री ने किया था लोकार्पण

Narayanpur News: पहली ही बारिश में धंसा 11 करोड़ की लागत से बना पुल का एप्रोच, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल, वन मंत्री ने किया था लोकार्पण

नारायणपुर के अबूझमाड़ में 11 करोड़ रुपए की लागत से बना बासिंग-सीताराम पुल पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त होने लगा. लोकार्पण के कुछ दिन बाद ही एप्रोच धंसने से निर्माण गुणवत्त पर सवाल उठ रहे हैं.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited By:Pooja
Published: Jul 21, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:15 PM IST
Narayanpur News: पहली ही बारिश में धंसा 11 करोड़ की लागत से बना पुल का एप्रोच, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल, वन मंत्री ने किया था लोकार्पण

About the Author

HEMANT SANCHETI

HEMANT SANCHETI

रिपोर्टर

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नौकरी का बहाना...युवती से मुलाकात के बाद रातभर गायब रहा युवक, सुबह लौटकर सुनाई कहानी
ujjain crime news2 hrs ago
2
jitu patwari news2 hrs ago
3
MP UCC Bill2 hrs ago
4
Shajapur News3 hrs ago
5
Lokayukta Raid8:42 AM IST