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Narayanpur Conversion Dispute: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के भरण्डा गांव में धर्मांतरण को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि 26 परिवारों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. ये सभी परिवार फिलहाल गांव के बाहर श्मशान घाट के पास पुलिस सुरक्षा में रह रहे हैं. बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनाच कर दिया गया, जिससे पूरा इलाका पुलिस छावनी जैसा नजर आ रहा है.
जिले के भरण्डा गांव में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद गहरा गया. यहां आदिवासी समुदाय और दूसरे धर्म में धर्म-परिवर्तन करने वाले परिवारों के बीच बहस और हाथापाई के बाद अचानक तनाव बढ़ गया. हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. सख्त रुख अपनाते हुए, आदिवासी ग्रामीणों ने ईसाई धर्म अपनाने वाले लगभग 26 परिवारों को गांव छोड़ने का आदेश दिया. उनका तर्क है कि जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है, वे गांव की परंपराओं या स्थानीय देवी-देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं. ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि इन परिवारों को या तो अपनी मूल संस्कृति में लौटना होगा या फिर गांव छोड़ना होगा.
आदिवासी समुदाय का आोरप
वहीं, आदिवासी समुदाय के लोगों का आरोप है कि धर्मांतरण के कारण उनकी पारंपरिक मान्यताओं और सामाजिक रीति-रिवाजों का अपमान हो रहा है. विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की. फिलहाल गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. दोनों पक्ष अपनी-अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों की बात सुन मामले की जांच की जा रही है.
क्या है पूरा मामला?
धर्म बदलने वाले परिवारों को वापस आने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने गांव की सीमाओं पर लकड़ियां जमा करके रास्ते बंद कर दिए हैं. इससे तनाव और बढ़ गया है. फिलहाल, दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते के आसार नहीं दिख रहे हैं. बता दें कि, 9 जून को ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में गांव के दीपक ठाकुर और उनकी पत्नी को पकड़ा. इसके बाद, 20 जून को जनजातीय मंच और सर्व समाज ने विरोध रैली निकाली और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया. हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन गांव में विवाद अभी तक सुलझा नहीं है. फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है. दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की जा रही है. गांववालों ने एक स्पेशल ग्राम सभा बुलाने का फैसला किया है, जहां दोनों पक्षों को एक साथ लाकर कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी.
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