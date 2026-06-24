क्या है पूरा मामला?

धर्म बदलने वाले परिवारों को वापस आने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने गांव की सीमाओं पर लकड़ियां जमा करके रास्ते बंद कर दिए हैं. इससे तनाव और बढ़ गया है. फिलहाल, दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते के आसार नहीं दिख रहे हैं. बता दें कि, 9 जून को ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में गांव के दीपक ठाकुर और उनकी पत्नी को पकड़ा. इसके बाद, 20 जून को जनजातीय मंच और सर्व समाज ने विरोध रैली निकाली और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया. हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन गांव में विवाद अभी तक सुलझा नहीं है. फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है. दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की जा रही है. गांववालों ने एक स्पेशल ग्राम सभा बुलाने का फैसला किया है, जहां दोनों पक्षों को एक साथ लाकर कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी.