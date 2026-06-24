Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /नारायणपुर
  • /नारायणपुर में धर्मांतरण विवाद पर भारी बवाल, 26 परिवारों ने श्मशान घाट के पास ली शरण, भरण्डा गांव में भारी पुलिस बल तैनात

नारायणपुर में धर्मांतरण विवाद पर भारी बवाल, 26 परिवारों ने श्मशान घाट के पास ली शरण, भरण्डा गांव में भारी पुलिस बल तैनात

Narayanpur Conversion Dispute: नारायणपुर के भरण्डा गांव में धर्मांतरण विवाद को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है. विवाद बढ़ने के बाद 26 परिवार गांव छोड़कर श्मशान घाट के पास पुलिस सुरक्षा में रहने को मजबूर हैं. मामले की गंभीरता को देखते पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited By:Pooja
Published: Jun 24, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:48 AM IST
नारायणपुर में धर्मांतरण विवाद पर भारी बवाल, 26 परिवारों ने श्मशान घाट के पास ली शरण, भरण्डा गांव में भारी पुलिस बल तैनात

About the Author

HEMANT SANCHETI

HEMANT SANCHETI

रिपोर्टर

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
JAH में पार्किंग घोटाले का खुलासा, सहायक अधीक्षक से ही वसूले 50 रुपये
gwalior newsJun 23
2
itarsi newsJun 23
3
ratlam newsJun 23
4
Morena newsJun 23
5
satna newsJun 23