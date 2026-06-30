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नारायणपुर में धर्मांतरण पर बवाल, मतांतरित परिवार को गांव से निकाला, भारी पुलिस बल तैनात

Narayanpur News-नारायणपुर में गांव के पारंपरिक पुजारी और उसके परिवार द्वारा धर्म बदलने से नाराज ग्रामीणों ने उन्हें सामान सहित गांव से बाहर निकाल दिया है. इस गंभीर धर्मांतरण विवाद के चलते इलाके में तनाव है. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 30, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:19 PM IST
नारायणपुर में धर्मांतरण पर बवाल, मतांतरित परिवार को गांव से निकाला, भारी पुलिस बल तैनात
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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