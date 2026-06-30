नारायणपुर में धर्मांतरण पर बवाल, मतांतरित परिवार को गांव से निकाला, भारी पुलिस बल तैनात

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Narayanpur Religious Conversion-छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य नारायणपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. भरण्डा ग्राम पंचायत में हुए बवाल के बाद अब ऐसा ही एक नया और बेहद संवेदनशील मामला खड़कगांव ग्राम पंचायत से सामने आया है. यहां धर्मांतरण से आक्रोशित ग्रामीणों ने मतांतरित हो चुके एक पूरे परिवार को उनके सामान के साथ गांव से बाहर निकाल दिया है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल निर्मित हो गया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांतिपूर्वक शांत कराने के प्रयास में जुटे हुए हैं.
गांव में पुजारी ने बदला धर्म
गांव के स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के लगभग 12 परिवार अपनी मूल आदिवासी संस्कृति और सनातन धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को अपना रहे हैं. ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर सबसे ज्यादा बढ़ गई है कि जिस व्यक्ति पर सदियों से गांव के पारंपरिक देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना और देखरेख की मुख्य जिम्मेदारी थी, वह स्वयं भी मतांतरित हो गया.
गांव से परिवार को किया बाहर
ग्रामीमों के अनुसार, उस व्यक्ति को समाज की बैठक बुलाकर कई बार समझाया गया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा. ग्रामीणों का कहना है कि उसे गांव में रहने और जीवन यापन करने के लिए पूर्वजों की जमीन भी दी गई थी, फिर भी उसने मूल धर्म को छोड़ दिया. इसी वजह से आक्रोशित समाज ने उसके पूरे परिवार का बहिष्कार कर उन्हें गांव से बेदखल कर दिया.
पीड़ित परिवार की दलील
दूसरी ओर, गांव से निकाले गए मतांतरित परिवार के मुखिया का कहना है कि वह स्वयं कबीर पंथ को विचारधारा का मानता है, जबकि उसके परिवार के कुछ अन्य सदस्य ईसाई धर्म का पालन करते हैं. उसका आरोप है कि इसी धार्मिक भिन्नता के कारण ग्रामीण उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं और जबरन उन्हें उनके ही आशियाने से बेदखल कर रहे हैं. फिलहाल, पुलिस प्रशासन गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त कर रहा है और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की कोशिशें जारी हैं.
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