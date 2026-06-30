नारायणपुर में धर्मांतरण पर बवाल, मतांतरित परिवार को गांव से निकाला, भारी पुलिस बल तैनात

Narayanpur Religious Conversion-छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य नारायणपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. भरण्डा ग्राम पंचायत में हुए बवाल के बाद अब ऐसा ही एक नया और बेहद संवेदनशील मामला खड़कगांव ग्राम पंचायत से सामने आया है. यहां धर्मांतरण से आक्रोशित ग्रामीणों ने मतांतरित हो चुके एक पूरे परिवार को उनके सामान के साथ गांव से बाहर निकाल दिया है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल निर्मित हो गया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांतिपूर्वक शांत कराने के प्रयास में जुटे हुए हैं.