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अबूझमाड़ में नक्सलवाद खत्म, बुनियादी सुविधाएं नदारद, उफनती सोनपुर नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण

छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ इलाका नक्सलवाद से तो मुक्त हो गया है, लेकिन बुनियादी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं. नारायणपुर से 25 किलोमीटर दूर सोनपुर गांव में पुल न होने के कारण ग्रामीणों को उफनती सोनपुर नदी पार करते समय अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 29, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:40 AM IST
अबूझमाड़ में नक्सलवाद खत्म, बुनियादी सुविधाएं नदारद, उफनती सोनपुर नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण

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