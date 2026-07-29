अबूझमाड़ में नक्सलवाद खत्म, बुनियादी सुविधाएं नदारद, उफनती सोनपुर नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण

31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ के सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा के बाद अबूझमाड़ में विकास के एक नए दौर की उम्मीदें जगीं. सरकार लगातार सड़कों, पुलों और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का दावा कर रही है, लेकिन जिला मुख्यालय नारायणपुर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर स्थित सोनपुर गांव की तस्वीरें इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं. आज भी बारिश के मौसम में ग्रामीणों को उफनती नदी पार करके अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. मानसून शुरू होते ही सोनपुर नदी उफान पर है. नदी पर पुल न होने के कारण, सोनपुर समेत आस-पास के दर्जनों गांव जिला मुख्यालय और दूसरे इलाकों से पूरी तरह कट गए हैं. ऐसे में रोजमर्रा की ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए लोगों को बहती नदी पार करनी पड़ती है.