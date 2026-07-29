अबूझमाड़ में नक्सलवाद खत्म, बुनियादी सुविधाएं नदारद, उफनती सोनपुर नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण

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31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ के सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा के बाद अबूझमाड़ में विकास के एक नए दौर की उम्मीदें जगीं. सरकार लगातार सड़कों, पुलों और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का दावा कर रही है, लेकिन जिला मुख्यालय नारायणपुर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर स्थित सोनपुर गांव की तस्वीरें इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं. आज भी बारिश के मौसम में ग्रामीणों को उफनती नदी पार करके अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. मानसून शुरू होते ही सोनपुर नदी उफान पर है. नदी पर पुल न होने के कारण, सोनपुर समेत आस-पास के दर्जनों गांव जिला मुख्यालय और दूसरे इलाकों से पूरी तरह कट गए हैं. ऐसे में रोजमर्रा की ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए लोगों को बहती नदी पार करनी पड़ती है.
अबूझमाड़ में नक्सलवाद खत्म, बुनियादी सुविधाएं नदारद
ग्रामीणों का कहना है कि अगर जंगल से मिलने वाली उपज समय पर बाजार नहीं पहुंचती है, तो उनकी महीनों की मेहनत बेकार चली जाती है और उनके परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं. मानसून के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है. इस बीच जिला कलेक्टर नम्रता जैन ने घोषणा की कि सरगीपाल सड़क परियोजना को मंजूरी मिल गई है, साथ ही कुकुर नदी पर पुल बनाने का काम भी मंजूर हो गया है. बारिश के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे ग्रामीणों को जल्द ही ये सुविधाएं मिल सकेंगी.
उफनती सोनपुर नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण
सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है. अगर कोई ग्रामीण अचानक बीमार पड़ जाता है या उसे तुरंत इलाज की जरूरत होती है, तो उसे अस्पताल पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है. ग्रामीणों को मरीज को अपने कंधों पर उठाकर उफनती नदी पार करानी पड़ती है. तभी मरीज को गाड़ी से जिला अस्पताल ले जाया जा सकता है. जरा सी भी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. स्थानीय लोगों के अनुसार पहले भी कई लोग नदी की तेज लहरों में अपनी जान गंवा चुके हैं, फिर भी न तो कोई पुल बनाया गया है और न ही बारिश के मौसम के लिए सुरक्षा के कोई स्थायी इंतजाम किए गए हैं.
नक्सलवाद समाप्त होने के बाद क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि अब विकास कार्यों में तेजी आएगी और वर्षों पुरानी पुल की मांग पूरी होगी. लेकिन आज भी सोनपुर नदी पर पुल का अभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवागमन जैसी बुनियादी सुविधाओं में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है. हर वर्ष करीब दो महीने तक पूरा इलाका मुख्यधारा से कट जाता है. ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि सोनपुर नदी पर शीघ्र पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि बरसात के दिनों में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की मजबूरी से मुक्ति मिल सके.
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