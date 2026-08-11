नारायणपुर में 10-12 साल पुरानी पुलिया बनी आफत, हर साल बारिश में कैद हो जाता है गांव, कलेक्टर के पास पहुंचे ग्रामीण

राज्य चुनें
छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. प्रभावित इलाकों में नारायणपुर जिला मुख्यालय से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर स्थित महिमागवाड़ी पंचायत भी शामिल है, जहां मानसून के मौसम में ग्रामीणों को हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. नारायणपुर-ओरछा मुख्य सड़क से लगभग 500 मीटर दूर बसे इस गांव को जोड़ने वाला 10-12 साल पुराना छोटा पुल बारिश के दौरान बाढ़ के पानी में डूब जाता है. जैसे ही पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, गांव का मुख्य सड़क से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है. इस रुकावट के कारण हजारों ग्रामीणों को भारी दिक्कत होती है, जिन्हें जिला मुख्यालय या स्थानीय बाजारों में जाना होता है या जरूरी काम निपटाने होते हैं. मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्थिति और भी गंभीर हो जाती है. इसके अलावा बाढ़ के कारण अक्सर शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाते, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है.
बारिश में मजबूर ग्रामीण
दरअसल, यह पूरा मामला नारायणपुर जिले के महिमागवाड़ी इलाके का है, जहां बारिश के मौसम में एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है. खासकर तब जब किसी मरीज या गर्भवती महिला को तुरंत अस्पताल ले जाना हो. इसके अलावा बाढ़ के कारण शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाते, जिससे बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती है. नारायणपुर में ऐसे कई और भी गांव हैं जहां लोगों को मानसून के दौरान उफनती नदियों को पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
अपनी परेशानी लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि चुनावों के दौरान उन्हें कई बार एक बड़े पुल के बारे में भरोसा दिलाया गया है, लेकिन कोई पक्का समाधान नहीं किया गया है. इस लगातार बनी हुई समस्या से परेशान होकर, सरपंच रामेश्वर सलाम और जनपद सदस्य महेश मानिकपुरी की अगुवाई में 30-40 ग्रामीणों का एक समूह कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और एक पक्का पुल बनाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा. कलेक्टर नम्रता जैन ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि नए पुल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस बार यह भरोसा असल पुल में बदल जाएगा, क्योंकि बाढ़ का पानी न सिर्फ रास्ता रोकता है, बल्कि उनकी खेती, बाजार तक पहुंच और रोजी-रोटी पर भी सीधा असर डालता है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!