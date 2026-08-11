नारायणपुर में 10-12 साल पुरानी पुलिया बनी आफत, हर साल बारिश में कैद हो जाता है गांव, कलेक्टर के पास पहुंचे ग्रामीण

छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. प्रभावित इलाकों में नारायणपुर जिला मुख्यालय से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर स्थित महिमागवाड़ी पंचायत भी शामिल है, जहां मानसून के मौसम में ग्रामीणों को हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. नारायणपुर-ओरछा मुख्य सड़क से लगभग 500 मीटर दूर बसे इस गांव को जोड़ने वाला 10-12 साल पुराना छोटा पुल बारिश के दौरान बाढ़ के पानी में डूब जाता है. जैसे ही पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, गांव का मुख्य सड़क से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है. इस रुकावट के कारण हजारों ग्रामीणों को भारी दिक्कत होती है, जिन्हें जिला मुख्यालय या स्थानीय बाजारों में जाना होता है या जरूरी काम निपटाने होते हैं. मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्थिति और भी गंभीर हो जाती है. इसके अलावा बाढ़ के कारण अक्सर शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाते, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है.