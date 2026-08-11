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नारायणपुर में 10-12 साल पुरानी पुलिया बनी आफत, हर साल बारिश में कैद हो जाता है गांव, कलेक्टर के पास पहुंचे ग्रामीण

नारायणपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर महिमागवाड़ी पंचायत में 10-12 साल पुरानी रपटा पुलिया बारिश के मौसम में डूब जाता है, जिससे हजारों ग्रामीणों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट जाता है. इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 11, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:41 PM IST
नारायणपुर में 10-12 साल पुरानी पुलिया बनी आफत, हर साल बारिश में कैद हो जाता है गांव, कलेक्टर के पास पहुंचे ग्रामीण

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