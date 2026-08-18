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बारिश से छत्तीसगढ़ की सड़कें बदहाल, दलदल में फंसी BSF जवानों की गाड़ी, ग्रामीण भी परेशान

Narayanpur-Sitaram Road News: छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश के चलते बीएसएफ जवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नारायणपुर-सीतरम सड़क पर जगह-जगह कीचड़ के चलते BSF के जवानों की गाड़ियां फंस गई है.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited ByManish kushawah
Published: Aug 18, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:58 PM IST
बारिश से छत्तीसगढ़ की सड़कें बदहाल, दलदल में फंसी BSF जवानों की गाड़ी, ग्रामीण भी परेशान
Image Credit: ZEE MEDIA

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