बारिश से छत्तीसगढ़ की सड़कें बदहाल, दलदल में फंसी BSF जवानों की गाड़ी, ग्रामीण भी परेशान

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Narayanpur News: भीषण बारिश के चलते छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सड़कों की हालत खराब हो रखी है. जगह-जगह कीचड़ और दलदल की स्थिति बनी हुई है. इसके चलते लोगों को परेशानी तो ही रही है, बल्कि BSF जवानों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा ही एक मंजर नारायणपुर जिले से सामने आया है, जहां पर पांगुंड स्थित बीएसएफ कैंप जा रहे जवानों की गाड़ी कीचड़ में फंस गई. गाड़ी फंसने से बीएसएफ जवानों ने उसे निकालने के लिए घंटों मशक्कत की. जवानों ने मौके पर सामान से भरी पिकअप गाड़ियों को भी कड़ी मेहनत कर कीचड़ से बाहर निकाला. उसके बाद आगे के लिए रवाना हुए. हालांकि, भारी वाहन को निकालने में जवान सफल नहीं हो सके, जिसके चलते जेसीबी का इंतजार करना पड़ा.
सड़क की बदहाली सिर्फ जवानों के लिए ही परेशानी नहीं है, बल्कि इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीण भी लगातार परेशान हैं. बारिश के दौरान नारायणपुर-सीतरम मार्ग के कई हिस्सों में कीचड़ जमा हो जाने से ग्रामीणों का जिला मुख्यालय तक पहुंचना मुश्किल हो गया है. कई जगह वाहन फंसने का खतरा बना रहता है, जिसके चलते ग्रामीणों को मजबूरी में जोखिम उठाकर आवागमन करना पड़ रहा है. वहीं, गारपा का साप्ताहिक बाजार भी बारिश और खराब सड़क के कारण प्रभावित हुआ है. बाजार बंद होने से आसपास के ग्रामीणों को अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने के लिए कीचड़ से भरे इसी रास्ते से नारायणपुर या अन्य स्थानों तक आना-जाना पड़ रहा है.
इन दिनों हर साल चुनौती रहती
ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में सड़क की स्थिति हर साल चुनौती बन जाती है. ऐसे में मार्ग के खराब हिस्सों में तत्काल मुरुम और गिट्टी डालकर आवागमन सुचारू करने के साथ स्थायी सड़क सुधार की जरूरत है, ताकि बारिश के मौसम में ग्रामीणों, सुरक्षा बलों और अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े.
सड़क की स्थिति काफी खराब
वहां मौजूद एक और ग्रामीण का कहना है कि आगे सड़क की स्थिति काफी खराब है. गारपा के आगे कीचड़ और बारिश के कारण बाइक से निकलना भी मुश्किल हो जाता है. ग्रामीण पानी और अन्य जरूरी सामान लेकर इसी रास्ते से आते-जाते हैं. ग्रामीण का कहना है कि बिजली की समस्या भी बनी हुई है. गांव में सोलर प्लेट से पानी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन फिलहाल वह भी बंद है. इससे ग्रामीणों को पानी के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई जगह लोग गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं.
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