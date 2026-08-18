बारिश से छत्तीसगढ़ की सड़कें बदहाल, दलदल में फंसी BSF जवानों की गाड़ी, ग्रामीण भी परेशान

Narayanpur News: भीषण बारिश के चलते छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सड़कों की हालत खराब हो रखी है. जगह-जगह कीचड़ और दलदल की स्थिति बनी हुई है. इसके चलते लोगों को परेशानी तो ही रही है, बल्कि BSF जवानों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा ही एक मंजर नारायणपुर जिले से सामने आया है, जहां पर पांगुंड स्थित बीएसएफ कैंप जा रहे जवानों की गाड़ी कीचड़ में फंस गई. गाड़ी फंसने से बीएसएफ जवानों ने उसे निकालने के लिए घंटों मशक्कत की. जवानों ने मौके पर सामान से भरी पिकअप गाड़ियों को भी कड़ी मेहनत कर कीचड़ से बाहर निकाला. उसके बाद आगे के लिए रवाना हुए. हालांकि, भारी वाहन को निकालने में जवान सफल नहीं हो सके, जिसके चलते जेसीबी का इंतजार करना पड़ा.