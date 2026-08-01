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अबूझमाड़ में बारिश का तांडव! कई मकान ढहे, नदियां उफान पर...तेज बहाव में बहीं दो बच्चियां

नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में 30 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है. उफनते नदी-नालों के कारण कई मकान व मवेशी बह गए और संपर्क मार्ग टूट गए. इतना ही नहीं दो बच्चियों की बहने से मौत हो गई.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 01, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:24 PM IST
अबूझमाड़ में बारिश का तांडव! कई मकान ढहे, नदियां उफान पर...तेज बहाव में बहीं दो बच्चियां

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