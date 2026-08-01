अबूझमाड़ में बारिश का तांडव! कई मकान ढहे, नदियां उफान पर...तेज बहाव में बहीं दो बच्चियां

30 जुलाई को हुई भारी बारिश ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भारी तबाही मचाई. अबूझमाड़ इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां नदियों और नालों के उफान और बाढ़ ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया. तेज बहाव में कई गांवों के घर और मवेशी बह गए, जबकि सड़कों और रास्तों के नष्ट होने से कई इलाके जिला मुख्यालय से कट गए. बारिश से आई इस त्रासदी के बीच ब्रेहबेड़ा गांव की दो लड़कियां बाढ़ के तेज पानी में बह गईं. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरा गांव शोक में डूबा है. प्रशासन ने एक लड़की का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरी लड़की की तलाश जारी है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.