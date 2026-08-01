अबूझमाड़ में बारिश का तांडव! कई मकान ढहे, नदियां उफान पर...तेज बहाव में बहीं दो बच्चियां

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30 जुलाई को हुई भारी बारिश ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भारी तबाही मचाई. अबूझमाड़ इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां नदियों और नालों के उफान और बाढ़ ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया. तेज बहाव में कई गांवों के घर और मवेशी बह गए, जबकि सड़कों और रास्तों के नष्ट होने से कई इलाके जिला मुख्यालय से कट गए. बारिश से आई इस त्रासदी के बीच ब्रेहबेड़ा गांव की दो लड़कियां बाढ़ के तेज पानी में बह गईं. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरा गांव शोक में डूबा है. प्रशासन ने एक लड़की का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरी लड़की की तलाश जारी है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त
भारी बारिश का असर सुरक्षा बलों के कैंपों पर भी पड़ा. सीताराम औरबालेबेड़ा में मौजूद BSF कैंप पूरी तरह पानी में डूब गए. सीताराम कैंप में तैनात जवानों को सुरक्षित निकालकर हकोंगे कैंप पहुंचाया गया. वहीं, राहत कार्यों के दौरान बालेबेड़ा कैंप से ज्यादातर जवानों को निकाल लिया गया, लेकिन पानी का स्तर तेजी से बढ़ने के कारण आठ जवान अंदर ही फंस गए, बाद में पानी कम होने पर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया.
बारिश से हाहाकार, राहत-बचाव में जुटा प्रशासन
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल ने बताया कि जिले में भारी बारिश के कारण अबूझमाड़ के बालेबेड़ा, कदेर, ब्रेहबेड़ा, सीतरम और ओरछापार सहित कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए. कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और निवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है और प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने की कोशिशें की जा रही हैं. मूसलाधार बारिश के इस दौर ने एक बार फिर अबूझमाड़ जैसे दूर-दराज के इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तेजी से राहत पहुंचाने वाले तंत्र और मजबूत बुनियादी ढांचे की अहम जरूरत को उजागर किया है.
बाढ़ मे फंसे ग्रामीण
इस बीच अबूझमाड़ इलाके के ओरछा मुख्यालय में दूर-दराज के गांवों से आए लोग भारी बारिश और बाढ़ की वजह से साप्ताहिक बाजार में फंस गए. जो लोग बुधवार को जरूरी सामान खरीदने और खेती का अनाज बेचने आए थे, वे जोरदार बारिश और नदियों-नालों के उफान के कारण अपने गांवों को वापस नहीं लौट पाए. नतीजतन उन्हें ओरछा हेडक्वार्टर में ही रुकना पड़ा और मौसम के ठीक होने का इंतजार करना पड़ा.
रस्सी के सहारे निकले लोग
बारिश रुकने और तीन दिन बाद नदीपारा नाले का जलस्तर घटने पर जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर सुरक्षित रास्ता बनाने का इंतजाम किया. नाले के दोनों किनारों के बीच एक मजबूत रस्सी बांधी गई जिससे ग्रामीण सावधानी से एक-एक करके नाला पार कर सके. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिसकर्मी ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहे ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. राहत कार्य के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष नरेश कोर्राम, ओरछा ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रशासनिक कर्मचारी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि ग्रामीण सुरक्षित अपने-अपने गांवों तक पहुंच सकें.
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