Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3152393
Chhattisgarhनक्सली कमांडर पापाराव साथियों के साथ पहुंचा थाने, बीजापुर जिले में हुआ सरेंडर

नक्सली कमांडर पापाराव साथियों के साथ पहुंचा थाने, बीजापुर जिले में हुआ सरेंडर

Naxal Commander Paparao Surrender: नक्सली कमांडर पापाराव ने बीजापुर जिले में सरेंडर किया है. बताया जा रहा है कि वह अपने साथियों के साथ पहुंचा था. जहां पुलिस के सामने सरेंडर किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नक्सली कमांडर पापाराव ने साथियों के साथ किया सरेंडर
नक्सली कमांडर पापाराव ने साथियों के साथ किया सरेंडर

Chhattisgarh News: नक्सली लीडर पापाराव समेत एक दर्जन से ज्यादा नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सरेंडर किया है. बताया जा रहा है कि वह हाथियारों के साथ बीजापुर जिले के कुटरू थाने पहुंचे और यहां सरेंडर कर दिया. पुलिस ने नक्सलियों के पास सभी हथियारों को कब्जे में ले लिया और उसके बाद उन्हें लेकर सुरक्षित बीजापुर जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गई है. नक्सली कमांडर पापाराव का सरेंडर करना अहम माना जा रहा है. क्योंकि नक्सलवाद के खात्में की डेडलाइन में अब केवल 7 दिन ही बचे हैं. ऐसे में उसका सरेंडर नक्सलवाद के खात्मे में अहम है.

पापाराव साथियों के साथ पहुंचा थाने

बताया जा रहा है कि पापाराव अपने साथियों के साथ सुबह ही सरेंडर करने के लिए निकल गया था. बताया जा रहा है कि वह जंगल के रास्ते एके-47 लेकर निकला था. उसके साथ उसके 12 से भी ज्यादा साथी भी थे. जो हार्डकोर नक्सली माने जाते हैं. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने सुबह ही इस बात की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि नक्सली कमांडर पापाराव के सरेंडर पर सहमति बन चुकी है. विजय शर्मा ने कहा था कि नक्सली कमांडर पापाराव और उसके साथियों ने पुर्नवास योजना पर भरोसा जताया है. सभी को इसका लाभ मिलेगा और सभी ने हथियार छोड़ने का मन बना लिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि सभी ने बीजापुर जिले के कुटरू थाने में पहुंचकर सरेंडर किया है. यहां से पुलिस के सीनियर अधिकारी पहले से मौजूद थे. वह जंगल के रास्ते यहां तक पहुंचा है. पापाराव का बस्तर में नक्सलियों का आखिरी बड़ा कमांडर था. ऐसे में उसके सरेंडर करने से अब नक्सल संगठन एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है. खास बात यह है कि नक्सलवाद खत्म होने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है. ऐसे में उसका सरेंडर पुलिस के लिए भी बड़ी सफलता है. क्योंकि पापाराव के बाद अब बस्तर में नक्सलवाद को लेकर कोई बड़ा नाम नहीं बचा है. 

छत्तीसगढ़ में खत्म होता नक्सलवाद 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन तय की थी. जिसमें अब केवल 7 दिन का समय बचा है. खास बात यह है कि बस्तर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिले नक्सलमुक्त हो चुके हैं. पापाराव के सरेंडर के बाद अब सक्रिय तोर पर फिलहाल कोई नक्सली नजर नहीं आता है. ऐसे में सुरक्षाबलों के साथ-साथ पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. क्योंकि नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में सुरक्षाबलों और पुलिस ने कई अभियान चलाए थे. जिसका लाभ नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ेंः कौन है नक्सली पापाराव, कैसे सरेंडर को तैयार हुआ बस्तर का आखिरी कमांडर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

naxal commander paparao surrenderpaparao surrender

Trending news

basmati rice
ईरान युद्ध से MP को भारी नुकसान, ठप पड़ा ये कारोबार; आधा माल जाता है पश्चिम एशिया
jabalpur news
बंधक बनाया, चप्पलों से पीटा, निर्वस्त्र किया; जबलपुर में युवक के साथ बर्बरता
Indore News Hindi
जिस नदी से निकाला कचरा वापस उसी में डाला, निगम कर्मियों के इस कारनामे पर उड़ा मजाक
bhopal news hindi
सड़कों पर उतरी आल इंडियन मुस्लिम कमेटी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग
maihar news
मैहर में चलती बस में शर्मनाक घटना, ठरकी प्रोफेसर ने महिला के साथ की गंदी हरकत
sagar news hindi
मन्नत पूरी हुई तो भक्त ने शरीर को बना लिया 'खेत', सीने पर स्थापित कराए जवारे
gwalior news
साइबर ठगी का ऐसा तरीका...रात में फोन बंद, सुबह खाते से लाखों रुपये गायब
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे 27 IAS अधिकारी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी में कई जगहों पर हल्की बारिश, दतिया जिले को करोड़ों की सौगात, पढ़ें बड़ी खबरें
ashoknagar news
महा आर्यमन सिंधिया ने शादी पर दिया इशारों-इशारों में जवाब, बोले- काम चल रहा है