नक्सली कमांडर पापाराव साथियों के साथ पहुंचा थाने, बीजापुर जिले में हुआ सरेंडर

Chhattisgarh News: नक्सली लीडर पापाराव समेत एक दर्जन से ज्यादा नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सरेंडर किया है. बताया जा रहा है कि वह हाथियारों के साथ बीजापुर जिले के कुटरू थाने पहुंचे और यहां सरेंडर कर दिया. पुलिस ने नक्सलियों के पास सभी हथियारों को कब्जे में ले लिया और उसके बाद उन्हें लेकर सुरक्षित बीजापुर जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गई है. नक्सली कमांडर पापाराव का सरेंडर करना अहम माना जा रहा है. क्योंकि नक्सलवाद के खात्में की डेडलाइन में अब केवल 7 दिन ही बचे हैं. ऐसे में उसका सरेंडर नक्सलवाद के खात्मे में अहम है.

पापाराव साथियों के साथ पहुंचा थाने

बताया जा रहा है कि पापाराव अपने साथियों के साथ सुबह ही सरेंडर करने के लिए निकल गया था. बताया जा रहा है कि वह जंगल के रास्ते एके-47 लेकर निकला था. उसके साथ उसके 12 से भी ज्यादा साथी भी थे. जो हार्डकोर नक्सली माने जाते हैं. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने सुबह ही इस बात की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि नक्सली कमांडर पापाराव के सरेंडर पर सहमति बन चुकी है. विजय शर्मा ने कहा था कि नक्सली कमांडर पापाराव और उसके साथियों ने पुर्नवास योजना पर भरोसा जताया है. सभी को इसका लाभ मिलेगा और सभी ने हथियार छोड़ने का मन बना लिया है.

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बताया जा रहा है कि सभी ने बीजापुर जिले के कुटरू थाने में पहुंचकर सरेंडर किया है. यहां से पुलिस के सीनियर अधिकारी पहले से मौजूद थे. वह जंगल के रास्ते यहां तक पहुंचा है. पापाराव का बस्तर में नक्सलियों का आखिरी बड़ा कमांडर था. ऐसे में उसके सरेंडर करने से अब नक्सल संगठन एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है. खास बात यह है कि नक्सलवाद खत्म होने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है. ऐसे में उसका सरेंडर पुलिस के लिए भी बड़ी सफलता है. क्योंकि पापाराव के बाद अब बस्तर में नक्सलवाद को लेकर कोई बड़ा नाम नहीं बचा है.

छत्तीसगढ़ में खत्म होता नक्सलवाद

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन तय की थी. जिसमें अब केवल 7 दिन का समय बचा है. खास बात यह है कि बस्तर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिले नक्सलमुक्त हो चुके हैं. पापाराव के सरेंडर के बाद अब सक्रिय तोर पर फिलहाल कोई नक्सली नजर नहीं आता है. ऐसे में सुरक्षाबलों के साथ-साथ पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. क्योंकि नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में सुरक्षाबलों और पुलिस ने कई अभियान चलाए थे. जिसका लाभ नजर आ रहा है.

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