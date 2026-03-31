डेडलाइन, एनकाउंटर और सरेंडर... 2 साल में कैसे ध्वस्त हुए छत्तीसगढ़ के माओवादी गढ़, अब आगे क्या है चुनौती?

Maoist-Free Chhattisgarh: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2024 में देश से वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च, 2026 की समय सीमा तय की. उसके बाद के दो सालों में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाए और इसका फायदा ये हुआ कि बड़ी संख्या में माओवादी नेताओं और कैडरों को मार गिराया गया या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया. 2 साल में छत्तीसगढ़ में 531 माओवादी मारे गए हैं और प्रतिबंधित संगठन CPI (माओवादी) के शीर्ष दो निकायों पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के 24 सदस्य या तो मारे गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है.

छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक (नक्सल ऑपरेशंस) विवेकानंद सिन्हा ने 31 मार्च की समय सीमा से ठीक पहले इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'उनकी पूरी राजनीतिक संरचना खत्म हो चुकी है और उनकी सैन्य संरचना भी नष्ट हो गई है. अब सिर्फ कुछ ही कैडर आम कपड़ों में घूम रहे हैं और उनसे अब ज्यादा खतरा नहीं है.' इससे पहले, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 40 से भी कम सक्रिय माओवादी बचे हैं और जल्द ही उनका भी पुनर्वास किया जाएगा.

2 साल में बनाए गए 103 नए पुलिस कैंप

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छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार, माओवादियों के कब्जे वाले कई इलाकों को सुरक्षा बलों ने वापस हासिल कर लिया है. 2024 से अब तक, माओवाद प्रभावित इलाकों में 103 नए पुलिस कैंप बनाए गए हैं. ये कैंप 8,000 वर्ग किलोमीटर के उस इलाके को कवर करते हैं, जहां पहले सुरक्षा का अभाव था. ये कैंप मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिलों में बनाए गए हैं, जो ऑपरेशन्स के लिए लॉन्चपैड का भी काम करते थे.

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नक्सलियों को कब-कब लगा बड़ा झटका?

एंटी नक्सल ऑपरेशन्स तेज होने बाद माओवादियों को पहला बड़ा झटका 21 मई, 2025 को लगा. उस दिन सुरक्षाबलों ने अबूझमाड़ इलाके में हुए एक मुठभेड़ में CPI (माओवादी) के जनरल सेक्रेटरी और संगठन का मुखिया नंबाला केशव राव उर्फ ​​बसवराजू के अलावा 26 अन्य लोगों को मार गिराया. यह इलाका लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ रहा था.

अगला बड़ा झटका मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ ​​भूपति उर्फ ​​सोनू का सरेंडर था. माओवादी पार्टी के वैचारिक प्रमुख के तौर पर जाने जाने वाले पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू ने अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र में सरेंडर कर दिया. उसी महीने एक और सीनियर लीडर और सेंट्रल कमिटी के सदस्य टक्कलपल्ली वासुदेव राव उर्फ ​​अशन्ना उर्फ ​​रूपेश ने भी सरेंडर कर दिया.

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माओवादियों को एक और बड़ा झटका नवंबर 2025 में लगा, जब एक एनकाउंटर में सेंट्रल कमिटी सदस्य माडवी हिडमा को सुरक्षाबलों ने मार गिराया. इस कुख्यात माओवादी कमांडर पर कथित तौर पर 260 सुरक्षाकर्मियों और 81 नागरिकों की हत्या में शामिल होने का आरोप था. वह माओवादियों की सबसे ताकतवर हथियारबंद टुकड़ी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन 1 का इंचार्ज था.

नक्सल संगठनों को इस साल फरवरी में एक और बड़ा झटका लगा, जब पोलित ब्यूरो सदस्य थिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देवूजी ने सरेंडर कर दिया. पिछले साल बसवराजू के मारे जाने के बाद देवूजी को अगला माओवादी प्रमुख माना जा रहा था, जो CPI (माओवादी) के केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रमुख था. साल 2000 में देवूजी ने पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बनाई थी. इस दौरान छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में हुई मुठभेड़ों में केंद्रीय समिति के 11 सदस्य भी मारे गए, जबकि आठ CC सदस्यों ने सरेंडर कर दिया.

पोलित ब्यूरो में अब सिर्फ एक सक्रिय सदस्य

माओवादियों की फैसला लेने वाली सबसे बड़ी संस्था पोलित ब्यूरो में अब सिर्फ एक सक्रिय सदस्य बचा है, जिसका नाम मिशिर बेसरा उर्फ ​​भास्कर है और वह 63 साल का है. मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ ​​गणपति उर्फ ​​रमन्ना (75 साल) पोलित ब्यूरो का एक अन्य सदस्य और पूर्व महासचिव है, जो सालों से निष्क्रिय है. हालांकि, वह कहां हैं और क्या वह अभी जिंदा भी हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

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बस्तर ऑपरेशन्स ने दिलाई बड़ी कामयाबी

साल 2024 से सुरक्षा बलों के ऑपरेशन्स का मुख्य फोकस बस्तर इलाके पर रहा है, जो कई सालों से माओवादियों का गढ़ रहा है. 2024 और 2026 के बीच 500 माओवादी मारे गए. इसी दौरान माओवादी हिंसा में मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या 42 थी. इस दौरान 119 आम नागरिक भी मारे गए.

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने कहा, 'अब बस्तर को लगभग नक्‍सल-मुक्त स्थिति की ओर बढ़ता हुआ माना जा सकता है. हालांकि, लक्ष्य पूरी तरह से तब हासिल माना जाएगा जब माओवादी संगठन एक हथियारबंद उग्रवादी ताकत के तौर पर काम करने की अपनी क्षमता पूरी तरह खो देंगे. यानी कोई संगठित हथियारबंद दस्ता नहीं होगा. उनमें ग्रामीणों को डराने-धमकाने की कोई क्षमता नहीं होगी और हिंसा करने की कोई ऑपरेशनल क्षमता नहीं होगी.'

बस्तर इलाके के अलावा गरियाबंद जिले में 30 माओवादी और धमतरी जिले में एक माओवादी मारा गया. रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने कहा, 'फरवरी तक रायपुर रेंज और उसके आस-पास सक्रिय सभी गुटों को या तो खत्म कर दिया गया था या उन्होंने सरेंडर कर दिया था.'

सुरक्षाबलों के सामने अब क्या है सबसे बड़ी चुनौती?

भविष्य की चुनौतियों के बारे में सुंदरराज ने कहा, 'एक चुनौती माओवादियों द्वारा पहले से लगाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs) से पैदा होने वाला खतरा है. अभी का फोकस अब तक हासिल की गई उपलब्धियों को और मजबूत करने पर है. इसमें सरेंडर करने वाले कैडरों का पुनर्वास उपायों के जरिए मुख्यधारा के समाज में स्वाभाविक रूप से फिर से जुड़ना सुनिश्चित करना, माओवादी प्रभाव से मुक्त किए गए इलाकों को सुरक्षित करना और पहले दुर्गम रहे इलाकों में प्रशासनिक पहुंच बढ़ाना शामिल है.'