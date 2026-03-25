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Chhattisgarhपापाराव के सरेंडर से नक्सलियों की पश्चिम बस्तर कमेटी खत्म, डेडलाइन में बचे सिर्फ 6 दिन

पापाराव के सरेंडर से नक्सलियों की पश्चिम बस्तर कमेटी खत्म, डेडलाइन में बचे सिर्फ 6 दिन

Paparao Surrender: छत्तीसगढ़ में नक्सली पापाराव के सरेंडर के बाद नक्सलियों की पश्चिम बस्तर कमेटी खत्म हो गई है. जिसे सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:03 PM IST
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बस्तर से साफ होता नक्सलवाद
बस्तर से साफ होता नक्सलवाद

Naxalism Deadline: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद का सफाया पूरा होता दिख रहा है. बस्तर में एक्टिव एकमात्र बड़े नक्सली कमांडर पापाराव ने अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया है. उसका सरेंडर सुरक्षाबलों और छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए बड़ी सफलता है. क्योंकि पापाराव के सरेंडर के साथ ही नक्सलियों की पश्चिम बस्तर कमेटी खत्म हो गई है. छत्तीसगढ़ के बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित करने की डेडलाइन में अब केवल 6 दिन का समय बचा है. लेकिन, उससे पहले ही आखिरी बड़े कमांडर पापाराव के सरेंडर ने यह तय कर दिया है कि अब बस्तर में कोई बड़ा नक्सली सक्रिय नहीं है. 

बस्तर में खत्म होता नक्सलवाद 

बस्तर में अब नक्सलियों की कोई सक्रिय टीम नहीं बची है. पापाराव ही अब तक पश्चिम बस्तर कमेटी का संचालन कर रहा था. लेकिन, उसके सरेंडर करते ही यह कमेटी पूरी तरह से खत्म हुई है. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि पापाराव समेत कुल 18 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया है. जिसमें 10 पुरुष और 8 महिला नक्सली शामिल हैं. जिसके साथ ही बस्तर में नक्सलवाद में अब कोई बड़ा नाम नहीं बचा है. क्योंकि नक्सली कमांडर देवा पहले ही सरेंडर कर चुके हैं. उसके बाद पापाराव ही बड़ा नाम था, जिसने हथियार डाल दिए हैं. हालांकि मिशिर बेसरा और गणपति का सरेंडर करना अभी भी बाकि है. लेकिन इनकी उम्र भी इनकी एक बड़ी वजह है. यही वजह है कि माओवाद का लगभग सफाया हो चुका है. 

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31 मार्च के बाद भी बरतनी होगी एहतियात

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को लेकर कहा कि बस्तर में अब नक्सलवाद का सफाया हो चुका है. नियत समय 31 मार्च तक समूचे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा. नक्सलवाद खत्म होने की स्थिति में है. 30-35 जो छिटपुट बचे हुए नक्सलियों का भी पुर्नवास करवाया जाएगा. नक्सल लीडर गणपति अभी कहां है इसका पता नहीं है. जबकि, मिशिर बेसरा भी बचा है. 31 मार्च की रात कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है. 31 मार्च के बाद भी एहतियात तो बरतना ही होगा.' बता दें कि विजय शर्मा लगातार इस दिशा में सक्रिय रहे हैं. 

सुरक्षाबल अलर्ट मोड पर 

छत्तीसगढ़ में भले ही 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी गई थी. लेकिन, सुरक्षाबलों के जवानों को आगे भी बस्तर में एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा पुलिस और जवानों का सर्चिंग अभियान भी आगे जारी रहेगा. क्योंकि सर्तकता बरनते निर्देश अभी भी जारी है. जहां सुरक्षाबलों की पूरी टीमें लगातार यहां एक्टिव होगी. 

ये भी पढ़ेंः कौन है नक्सली पापाराव, कैसे सरेंडर को तैयार हुआ बस्तर का आखिरी कमांडर 

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