NEET UG 2026: रायपुर में 3 मई को परीक्षा, तैयारियां पूरी, एंटी-चीटिंग सिस्टम से रखी जाएगी नजर

NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के निर्देशों के अनुसार NEET 2026 की परीक्षा रविवार 3 मई को छत्तीसगढ़ में भी आयोजित की जाएगी. रायपुर जिले में कुल छब्बीस परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जिला अधिकारियों ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए बिना किसी चिंता के पूरे आत्मविश्वास, धैर्य और शांत मन से परीक्षा में शामिल हों.

परीक्षा केंद्र और समय

रायपुर जिले में कुल 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा का निर्धारित समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक है. हालांकि सुरक्षा जांच और अन्य औपचारिकताओं को देखते हुए छात्रों को सुबह 11:00 बजे से ही केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा. किसी भी परिस्थिति में दोपहर 1:30 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए परीक्षार्थियों को समय प्रबंधन का कड़ाई से पालन करना होगा.

हाई-टेक तरीके से निगरानी

परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है. केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य होगी और एंटी-चीटिंग सिस्टम के जरिए गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. पेपर लीक या नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जैमर और CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

समय से पहुंचें और निर्देशों का पालन करें

जिला प्रशासन ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे NTA द्वारा जारी ड्रेस कोड और प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची की पहले से ही अच्छी तरह समीक्षा कर लें. रायपुर स्थित इन केंद्रों पर हजारों छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है. इसी के मद्देनजर केंद्रों के आसपास यातायात प्रबंधन को भी सुव्यवस्थित किया गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!