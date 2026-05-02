Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3201282
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

NEET UG 2026: रायपुर में 3 मई को परीक्षा, तैयारियां पूरी, एंटी-चीटिंग सिस्टम से रखी जाएगी नजर

Raipur News: NEET (UG) 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए रायपुर जिले में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यह परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगी.परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच और एंटी-चीटिंग सिस्टम के जरिए सख्त निगरानी रखी जाएगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 02, 2026, 09:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET UG 2026: रायपुर में 3 मई को परीक्षा, तैयारियां पूरी, एंटी-चीटिंग सिस्टम से रखी जाएगी नजर

NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के निर्देशों के अनुसार NEET 2026 की परीक्षा रविवार 3 मई को छत्तीसगढ़ में भी आयोजित की जाएगी. रायपुर जिले में कुल छब्बीस परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जिला अधिकारियों ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए बिना किसी चिंता के पूरे आत्मविश्वास, धैर्य और शांत मन से परीक्षा में शामिल हों.

परीक्षा केंद्र और समय
रायपुर जिले में कुल 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा का निर्धारित समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक है. हालांकि सुरक्षा जांच और अन्य औपचारिकताओं को देखते हुए छात्रों को सुबह 11:00 बजे से ही केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा. किसी भी परिस्थिति में दोपहर 1:30 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए परीक्षार्थियों को समय प्रबंधन का कड़ाई से पालन करना होगा.

हाई-टेक तरीके से निगरानी
परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है. केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य होगी और एंटी-चीटिंग सिस्टम के जरिए गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. पेपर लीक या नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जैमर और CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

समय से पहुंचें और निर्देशों का पालन करें
जिला प्रशासन ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे NTA द्वारा जारी ड्रेस कोड और प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची की पहले से ही अच्छी तरह समीक्षा कर लें. रायपुर स्थित इन केंद्रों पर हजारों छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है. इसी के मद्देनजर केंद्रों के आसपास यातायात प्रबंधन को भी सुव्यवस्थित किया गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ग्रीन बिल्डिंग सेमिनार में शामिल होंगे सीएम मोहन, एमपी में बदला मौसम, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
MP में बड़े पैमाने पर निगम-मंडल नियुक्तियां, कई बड़े चेहरों को मिली जिम्मेदारी
chhatarpur news
मायके गई पत्नी, पीछे से पिता की खौफनाक करतूत आई सामने,बच्चों की चीखें सुन मचा हंगामा
jabalpur bargi dam accident
तेज आंधी-तूफान...पानी की बीच मंझधार में मौत से बेखबर थे पर्यटक...
Mohan Yadav
शिक्षकों के हित में MP सरकार को सफलता, TET को लेकर SC में याचिका की सुनवाई नियत
gwalior news
ऑटो चालू छोड़ना पड़ा भारी…टॉयलेट गया ड्राइवर, चोर लेकर हुए फरार, फिर ऐसे पकड़े गए
Mohan Yadav
जबलपुर क्रूज हादसा: जान बचाने वाले 15 अगस्त को होंगे सम्मानित, CM मोहन यादव का ऐलान
Mohan Yadav
जबलपुर क्रूज हादसे को लेकर एक्शन मोड में मोहन यादव, पायलट समेत 3 कर्मचारी बर्खास्त
jabalpur news
बच्चों को लगाया गले...बेटी के सिर पर रखा हाथ, क्रूज हादसे के पीड़ितों से मिले सीएम
betul news
शहर की पहचान बनेगा जय स्तंभ, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के बलिदान की दिलाएगा याद