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रायपुर को मिली नई सौगात, 8 जून से दौड़ेंगी 8 मिनी सिटी बसें, इतना होगा किराया

Raipur News: रायपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 8 जून से आठ नई मिनी-सिटी बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है. यात्रियों को हर 15 से 20 मिनट पर बस सेवा उपलब्ध होगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 03, 2026, 11:32 AM IST
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एआई जनरेटेड फोटो
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है. आगामी 8 जून से शहर के प्रमुख मार्गों पर आठ नई मिनी-सिटी बसों का परिचालन शुरू किया जा रहा है. इस नई सेवा के तहत बसें तातीबंध चौक से शुरू होकर रेलवे स्टेशन और पचपेड़ी नाका से गुजरते हुए इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) तक जाएंगी. इस सेवा के शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों, कामकाजी पेशेवरों और छात्रों को सीधे तौर पर काफी फायदा मिलेगा.

हर 15 से 20 मिनट में मिलेगी मिनी बस
यात्रियों की सुविधा के लिए टाइमटेबल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर स्टॉप पर 15 से 20 मिनट के अंतराल पर बस उपलब्ध होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लोगों को ज़्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े. इसके अलावा किराया भी बेहद किफायती रखा गया है. टाटिबंध से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए यात्रियों को सिर्फ ₹25 देने होंगे.

सार्वजनिक परिवहन को मिलेगी मजबूती
इस नई सेवा का उद्देश्य लोगों को किफायती और नियमित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है. अधिकारियों के अनुसार बस संचालन शुरू में 45 दिनों की अवधि के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा. इस दौरान यात्रियों की संख्या, रूट की उपयोगिता और परिचालन व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा. बताया जा रहा है कि दोनों रूटों पर बस संचालन के लिए औपचारिक अनुमति 5 जून को जारी की जा सकती है. उम्मीद है कि यह नई मिनी-सिटी बस सेवा शहर में ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगी और निवासियों को यात्रा का एक सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करेगी.

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यह भी पढ़ें: CCPL Season-3: 3 जून से छत्तीसगढ़ में होगी चौकों-छक्कों की बारिश, दर्शकों को मिलेगा 10000 इनाम, जानिए कैसे?

 

जानिए रुट
बता दें कि आठ नई मिनी-सिटी बसों का परिचालन 8 जून से शुरू होगा. ये बसें  टाटीबंध चौक से ISBT तक, रेलवे स्टेशन और पचपेड़ीनाका होते हुए चलेंगी. इन बसों से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी.

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