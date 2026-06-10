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Chhattisgarh News: एक समय था जब नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के गांवों में शाम होते ही नक्सलियों का असर साफ दिखने लगता था. नक्सली अपनी विचारधारा फैलाने के लिए घोटुल में इकट्ठा होते थे, जबकि गांव वाले डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर थे. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. नक्सलवाद के कमजोर पड़ने और विकास के नए रास्ते खुलने के बीच अबूझमाड़ ने एक ऐतिहासिक पल देखा, जब जिला कलेक्टर नम्रता जैन अपनी प्रशासनिक टीम के साथ रात में एक गांव पहुंचीं और गांव वालों से बातचीत करने के लिए उनके बीच बैठ गईं.
कलेक्टर ने शुरू किया 'माड़ संवाद' अभियान
जिला कलेक्टर नम्रता जैन ने अबूझमाड़ इलाके के मसपुर गांव में माड़ संवाद अभियान की शुरुआत की. शाम के समय घोटुल में आयोजित इस खास सामुदायिक कार्यक्रम में ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने खुलकर अपनी समस्याओं, ज़रूरतों और विकास से जुड़ी मांगों को रखा. यह पहला मौका था जब कोई कलेक्टर अबूझमाड़ के किसी गांव में रात के समय निवासियों से सीधे बातचीत करने पहुंचीं. कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पीने का पानी, बिजली, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई. ग्रामीणों को विकास और स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए एक प्रेरणादायक फिल्म भी दिखाई गई.
नक्सलियों के खौफ से मुक्ति
इस पहल का स्वागत करते हुए ग्रामीणों ने उस समय को याद किया जब शाम होते ही गांवों में नक्सलियों का खौफ छा जाता था. उस समय किसी अधिकारी का गांव तक पहुंचना भी नामुमकिन माना जाता था. लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. ग्रामीणों ने बताया कि नक्सलवाद के साये में वे सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूल की इमारतों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते थे. अब गांवों तक सड़कें पहुंच गई हैं, बिजली और पीने के पानी की व्यवस्था हो गई है, और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि गांव में जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत से सरकार और प्रशासन में उनका भरोसा मजबूत होता है.
अब विकास पर चर्चा
इस मौके पर कलेक्टर नम्रता जैन ने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद अबूझमाड़ में विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीणों की सोच और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रशासन का उनसे सीधे जुड़ना जरूरी है. माड़ संवाद कार्यक्रम इसी मकसद से शुरू किया गया था ताकि ग्रामीणों की असली जरूरतों को समझा जा सके और विकास योजनाओं को ठीक से लागू किया जा सके. मासपुर गांव में रात के समय हुई सामुदायिक सभा सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं रही. यह बदलते अबूझमाड़ की नई पहचान का प्रतीक बन गई.
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