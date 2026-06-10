नक्सलियों के खौफ से मुक्ति

इस पहल का स्वागत करते हुए ग्रामीणों ने उस समय को याद किया जब शाम होते ही गांवों में नक्सलियों का खौफ छा जाता था. उस समय किसी अधिकारी का गांव तक पहुंचना भी नामुमकिन माना जाता था. लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. ग्रामीणों ने बताया कि नक्सलवाद के साये में वे सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूल की इमारतों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते थे. अब गांवों तक सड़कें पहुंच गई हैं, बिजली और पीने के पानी की व्यवस्था हो गई है, और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि गांव में जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत से सरकार और प्रशासन में उनका भरोसा मजबूत होता है.