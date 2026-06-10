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जहां कभी नक्सली करते थे बैठक, वहां अब विकास पर चर्चा...कलेक्टर ने शुरू किया 'माड़ संवाद' अभियान

Chhattisgarh News: नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में बदलती स्थिति की एक नई तस्वीर सामने आई है. मसपुर गांव में माड़ संवाद अभियान की शुरुआत करते हुए, कलेक्टर नम्रता जैन ने रात में घोटुल में ग्रामीणों के साथ बातचीत के लिए एक बैठक की.

Written ByHEMANT SANCHETIEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 10, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:22 AM IST
जहां कभी नक्सली करते थे बैठक, वहां अब विकास पर चर्चा...कलेक्टर ने शुरू किया 'माड़ संवाद' अभियान

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