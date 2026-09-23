Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /बदलते बस्तर की नई तस्वीर: हिंसा छोड़ पर्यटन से विकास की राह पर बस्तर, होमस्टे और इको-टूरिज्म से संवर रही अर्थव्यवस्था

बदलते बस्तर की नई तस्वीर: हिंसा छोड़ पर्यटन से विकास की राह पर बस्तर, होमस्टे और इको-टूरिज्म से संवर रही अर्थव्यवस्था

छत्तीसगढ़ का बस्तर अब अपनी नई पहचान गढ़ रहा है. कभी नक्सलवाद और हिंसा के संदर्भ में चर्चा में रहने वाला यह क्षेत्र आज अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला, परंपराओं और आतिथ्य के कारण पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है. बदलते वातावरण के साथ बस्तर में पर्यटन, इको-टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय उद्यमिता के नए अवसर आकार ले रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 23, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:08 PM IST
बदलते बस्तर की नई तस्वीर: हिंसा छोड़ पर्यटन से विकास की राह पर बस्तर, होमस्टे और इको-टूरिज्म से संवर रही अर्थव्यवस्था

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आवारा कुत्तों का आतंक: मासूमों समेत 6 से अधिक लोगों को नोचा, एक बच्चे की हालत गंभीर
2
3
4
5