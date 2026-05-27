छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, ये नेता प्रमुख दावेदार, 4 साल बाद वोटिंग

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद अब युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. 29 मई से छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. इस चुनाव को पार्टी के अंदर शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है. ऐसे में युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर सीनियर नेताओं की भी पार्टी में अंदर ही अंदर सक्रियता नजर आ रही है. क्योंकि छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं. लेकिन माना जा रहा है कि पद उसे ही मिलेगा, जिसे ज्यादा से ज्यादा सीनियर नेताओं का समर्थन मिलेगा.

29 मई से नामांकन प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस में चुनाव के लिए 29 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 13 जून तक चलेगी. इस दौरान 11 से 13 जून के बीच ही प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होंगे. अन्य पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पहले हो जाएगी. इसके साथ ही प्रदेशभर में राजनीतिक सक्रियता और संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन का दौर भी शुरू होने जा रहा है. इस बार युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक दर्जन से अधिक युवा नेताओं के नाम चर्चा में है. हालांकि मुकाबला युवा चेहरों के बीच दिखाई देगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिष्ठा से जुड़ा चुनाव माना जा रहा है. माना जा रहा है कि जिस उम्मीदवार को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली नेताओं का समर्थन मिलेगा, उसकी दावेदारी सबसे मजबूत होगी.

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ये युवा नेता प्रबल दावेदार

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शांतनु झा, भावेश शुक्ला, लोकेश वशिष्ठ, अनिमेश सिंह, सजल चंद्राकर, शैलेंद्र बंजारे, सुनील पटेल, महेश सेन, हनी बग्गा, विनोद कश्यप, बाला बोखरे और प्रांजल तिवारी के नाम शामिल हैं. यानि इस बार दावेदारों की लिस्ट लंबी है. ये सभी युवा चेहरे अपने-अपने स्तर से पूरा जोर लगा रहे हैं. कुछ नेताओं ने रायपुर से दिल्ली तक जोर लगा रखा है. हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संसाधन, रणनीति और बड़े नेताओं के समर्थन के बिना प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आगे निकलना आसान नहीं होगा.

4 साल बाद प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ में करीब 4 साल बाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी होने जा रही है. चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संगठन ने सदस्यता अभियान की तैयारी भी तेज कर दी है. इस बार युवा कांग्रेस ने प्रदेश में 20 लाख युवाओं को सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है. संगठन के भीतर माना जा रहा है कि जिस उम्मीदवार के साथ अधिक सदस्य जुड़ेंगे, उसकी जीत की संभावना उतनी ही मजबूत होगी. पिछले चुनाव में करीब 17 लाख सदस्य बनाए गए थे, लेकिन उनमें से लगभग सात लाख सदस्यों को ही मतदान का अधिकार मिला था. इस बार करीब 10 लाख वोटर्स के मतदान में हिस्सा लेने की संभावना जताई जा रही है.

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