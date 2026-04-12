गोलगप्पे खाने वाले हो जाएं सावधान! छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा लोग बीमार, ठेले के पानी से बिगड़ी तबीयत

Jashpur News: जशपुर जिले के केराडीह में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में एक ठेले से गोलगप्पे (पानीपूरी) खाने के बाद 50 से ज्यादा ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए. ग्रामीणों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आठ लोगों को कुनकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित केराडीह के साप्ताहिक बाजार में स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां 50 से ज्यादा ग्रामीण गोलगप्पे खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए. रिपोर्टों के अनुसार, बाजार में एक ठेले पर बिक रही पानीपूरी खाने के बाद लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
8 ग्रामीणों की हालत गंभीर
प्रभावित लोगों में से 8 ग्रामीणों की हालत गंभीर होने पर उन्हें कुनकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं बाकी प्रभावित लोगों का इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में ही लगाए गए एक मेडिकल कैंप के माध्यम से किया गया.
फूड पॉइजिंग का शिकार
रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थानीय बाजार में एक पानीपूरी के ठेले पर गोलगप्पे खाने के बाद गांव वाले अचानक बीमार पड़ने लगे. बहुत कम समय में ही बीमार लोगों की संख्या 50 से ज्यादा हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. मरीजों ने पेट दर्द, उल्टी और बेचैनी की शिकायत की. ये ऐसे लक्षण थे जो सीधे तौर पर फूड पॉइजनिंग की ओर इशारा करते हैं.
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गांव में ही कैंप लगाकर शुरू किया सामूहिक इलाज
घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया. हालत अधिक बिगड़ने पर 8 ग्रामीणों को तत्काल कुनकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां उनका अभी गहन इलाज चल रहा है. इस बीच जिन गांव वालों में हल्के लक्षण दिख रहे थे, उनके लिए विभाग ने गांव के अंदर ही एक अस्थायी मेडिकल कैंप लगाया है. बताया जा रहा है कि सभी मरीजों की हालत अब खतरे से बाहर है. इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण बाजारों में बिकने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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