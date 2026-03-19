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Chhattisgarhबंदूक छोड़ पकड़ी विकास की राह! 11 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर, संगठन को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका

बंदूक छोड़ पकड़ी विकास की राह! 11 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर, संगठन को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका

Pakhanjoor Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ के पखांजूर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस और सीआरपीएफ के सामने 11 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल 68 लाख रुपये का इनाम था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:38 PM IST
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Pakhanjoor Naxalites Surrender
Pakhanjoor Naxalites Surrender

Gadchiroli Police News: छत्तीसगढ़ के पखांजूर से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली. पुलिस और सीआरपीएफ के सामने 11 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें पांच बड़े नेता भी शामिल हैं, जिन पर सरकार ने कुल 68 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, ये सभी लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे. आत्मसमर्पण करने वालों में अलग-अलग स्तर के जिम्मेदार पदों पर काम करने वाले लोग शामिल हैं, जिससे संगठन को बड़ा झटका माना जा रहा है.

पुलिस विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, आत्मसमर्पण करने वालों में एक डिविजनल कमांडर, एक एरिया कमेटी सचिव, एक पीपुल्स पार्टी कमेटी सदस्य, एक कमांडर और एक एरिया कमेटी सदस्य शामिल हैं. ये सभी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इनका मुख्यधारा में लौटना इलाके में शांति स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है. स्थानीय लोगों में भी इस घटना के बाद राहत और उम्मीद का माहौल देखने को मिल रहा है.

अब तक 123 नक्सली सरेंडर
गढ़चिरौली पुलिस का कहना है कि साल 2025 से अब तक जिले में 123 नक्सली हथियार छोड़ चुके हैं. वहीं कुल मिलाकर अब तक 794 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. पहले जहां जिले के सभी 10 उपमंडलों में नक्सली सक्रिय थे, अब उनकी मौजूदगी केवल भामरागढ़ के सीमावर्ती इलाकों तक सीमित रह गई है. पुलिस का दावा है कि लगातार चलाए जा रहे अभियानों और विकास कार्यों के चलते नक्सल प्रभाव तेजी से कम हुआ है.

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31 मार्च से पहले नक्सल मुक्त
एसपी निलोत्पल ने इसे जिले के लिए ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि करीब 35 सालों तक नक्सलियों का दबदबा रहा, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं. 31 मार्च की तय समयसीमा से पहले जिले के नक्सल मुक्त होने की उम्मीद जताई जा रही है. मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी से लगे इलाकों में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. स्थानीय स्तर पर लोग अब विकास और शांति की नई शुरुआत की बात कर रहे हैं.

रिपोर्टः कमल कुमार, पखांजूर 

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