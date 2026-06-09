दिग्गजों की विफलता के बीच ''साहू-रणनीति'' रही सटीक

चुनावी विश्लेषकों और स्थानीय नेताओं के बीच इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा यही है कि जो करिश्मा पार्टी के बड़े और स्थापित दिग्गज नेता अपने-अपने प्रभाव वाले वार्डों में नहीं कर पाए, उसे दुर्गानंद साहू ने बेहद खामोशी और मुस्तैदी से जमीन पर सच कर दिखा दिया. जब पार्टी के पक्ष में माहौल पूरी तरह विपरीत नजर आ रहा था, तब दुर्गानंद साहू ने जमीनी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और मतदाताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित किया.

इस चुनावी समर में उन्हें सरपंच संघ के अध्यक्ष डाकेश साहू का भी भरपूर साथ मिला, जो इस वार्ड के सह-प्रभारी की भूमिका में थे. इन दोनों युवा नेताओं की जुगलबंदी ने मिलकर एक ऐसी माइक्रो-प्लानिंग तैयार की, जिसने कांग्रेस के अभेद्य किले में सेंध लगा दी. परिणाम स्वरूप तमाम कशमकश के बावजूद भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र महमल्ला 49 वोटों के एक सम्मानजनक और निर्णायक अंतर से जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे.