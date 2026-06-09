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पलारी नगर पंचायत चुनाव: चौतरफा हार के बाद वार्ड 2 में कैसे जीती BJP? 'दुर्गानंद मॉडल' की हो रही चर्चा

Palari Nagar Panchayat Election: पलारी नगर पंचायत चुनाव में भाजपा को अधिकांश वार्डों में हार क सामना करना पड़ा, जिससे पार्टी की चिंता बढ़ है. हालांकि वार्ड क्रमांक-2 में मिली जीत ने भाजपा कार्यकर्ताओं को राहत दी है. हार के बीच वार्ड क्रमांक-2 से आई एक अच्छी खबर ने भाजपा कार्यकर्ताओं को राहत दी है.

Written ByDanvir SahuEdited By:Pooja
Published: Jun 09, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:11 AM IST
पलारी नगर पंचायत चुनाव: चौतरफा हार के बाद वार्ड 2 में कैसे जीती BJP? 'दुर्गानंद मॉडल' की हो रही चर्चा

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दानवीर साहू बालोद से रिपोर्टर हैं

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