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Palari Nagar Panchayat Election: हाल ही में हुए बालोद के पलारी नगर पंचायत चुनाव में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा. पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिससे स्थानीय नेताओं और संगठन की चिंता बढ़ गई है. हालांकि इस हार के बीच वार्ड क्रमांक-2 से आई एक अच्छी खबर ने भाजपा कार्यकर्ताओं को राहत दी है. इस वार्ड में मिली सफलता ने पार्टी के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई है.
इस वार्ड से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र महमल्ला ने एक बेहद कड़े और दिलचस्प मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है. इस जीत के बाद से ही जिले के राजनीतिक गलियारों में एक नाम सबसे तेजी से उभरा है वह नाम है वार्ड प्रभारी और जनपद उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू का, जिन्होंने अपनी चुनावी व्यूह रचना से सबको चौंका दिया है.
दिग्गजों की विफलता के बीच ''साहू-रणनीति'' रही सटीक
चुनावी विश्लेषकों और स्थानीय नेताओं के बीच इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा यही है कि जो करिश्मा पार्टी के बड़े और स्थापित दिग्गज नेता अपने-अपने प्रभाव वाले वार्डों में नहीं कर पाए, उसे दुर्गानंद साहू ने बेहद खामोशी और मुस्तैदी से जमीन पर सच कर दिखा दिया. जब पार्टी के पक्ष में माहौल पूरी तरह विपरीत नजर आ रहा था, तब दुर्गानंद साहू ने जमीनी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और मतदाताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित किया.
इस चुनावी समर में उन्हें सरपंच संघ के अध्यक्ष डाकेश साहू का भी भरपूर साथ मिला, जो इस वार्ड के सह-प्रभारी की भूमिका में थे. इन दोनों युवा नेताओं की जुगलबंदी ने मिलकर एक ऐसी माइक्रो-प्लानिंग तैयार की, जिसने कांग्रेस के अभेद्य किले में सेंध लगा दी. परिणाम स्वरूप तमाम कशमकश के बावजूद भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र महमल्ला 49 वोटों के एक सम्मानजनक और निर्णायक अंतर से जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे.
एक तरफ हार की टीस, दूसरी तरफ नेतृत्व की वाहवाही
नतीजे घोषित होने के बाद पलारी भाजपा के भीतर का अंतर्विरोध और अंतर्कलह खुलकर सड़कों पर आ गया है. एक तरफ जहां पराजित उम्मीदवार और उनके समर्थक अपनी ही पार्टी के भीतरघात और गुटबाजी को लेकर पीड़ा जाहिर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुर्गानंद साहू की कार्यप्रणाली और उनके संकटमोचक अवतार की चौतरफा तारीफ हो रही है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर बाकी वार्डों में भी इसी तरह की ईमानदारी और ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ा गया होता, तो आज पलारी नगर पंचायत की तस्वीर कुछ और होती.
कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा
"जब बड़े-बड़े नेता अपने खुद के बूथ और वार्ड नहीं बचा पाए, तब दुर्गानंद साहू ने विपरीत लहर में भी जीत की गारंटी देकर यह साबित कर दिया कि संगठन में पद से बड़ा मैदान पर पसीना बहाना होता है."
क्या दुर्गानंद पर दांव खेलेगी भाजपा?
इस स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने भविष्य की बड़ी सियासत के संकेत भी देने शुरू कर दिए हैं. क्षेत्र में अभी से ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणभेरी का असर साफ दिखाई देने लगा है. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस जीत ने दुर्गानंद साहू को सीधे तौर पर नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है.अंदरखाने से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक, हाईकमान की नजर भी इस जमीनी परफॉर्मेंस पर है. दिग्गजों के धराशायी होने के बाद, अब यह चर्चा जोरों पर है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में पारंपरिक और पुराने चेहरों को दरकिनार कर, दुर्गानंद साहू जैसे युवा, ऊर्जावान और जिताऊ चेहरे पर बड़ा दांव खेल सकती है. इस एक छोटे वार्ड की जीत ने दुर्गानंद के राजनीतिक कद को इतना विस्तार दे दिया है कि वे अब क्षेत्र में टिकट के सबसे मजबूत दावेदारों में गिने जाने लगे हैं.
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