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कोरबा में 'शोले' जैसी शूटिंग! पत्नी नहीं आई साथ तो टावर पर चढ़ा पति, 3 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

Korba News: पेंड्रा में पत्नी के मायके से वापस न आने से नाराज एक युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया. करीब 3 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और प्रशासन की समझाइश पर वह नीचे उतरा.

Edited By:  Manish kushawah|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:30 PM IST
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Pendra High Voltage Drama
Pendra High Voltage Drama

Pendra High Voltage Drama: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी के शादी समारोह में जाने और वहां से अपने घर वापस न आने से नाराज होकर पति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया. बता दें कि ससुराल वालों और पत्नी को कहने के बाद भी पत्नी उसके साथ वापस नहीं आई. 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने और समझाने के बाद पति हाई टेंशन टावर से उतरा. कोरबा जिले के सेमरा ग्राम पंचायत से आकर पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोटगार चौकी क्षेत्र के हाई टेंशन टावर में युवक चढ़ गया.

बता दें कि फिल्म शोले में पानी के ओवरहेड टैंक पर चढ़कर धर्मेंद्र का वह फिल्मी सीन तो सबको याद होगा. कुछ ऐसी ही घटना पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोटगार में घटी, जहां कोरबा जिले के सेमरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाला केवल सिंह आयाम आज सुबह लगभग 9:00 बजे 100 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया. युवक को टावर पर चढ़ता देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना कोटगार चौकी प्रभारी को दी.

3 घंटे चला पूरा ड्रामा
100 फीट ऊंचे टावर पर युवक के चढ़ने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया गया, जिसके बाद तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे. पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने उसे समझाया, जिसके बाद लगभग 1:00 बजे युवक टावर से नीचे उतरा, तब जाकर ड्रामा खत्म हुआ.

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पत्नी ने दिया आश्वासन
युवक ने बताया कि उसकी पत्नी कुछ दिनों पहले शादी में शामिल होने अपने मायके आई थी. शादी के बाद वह अपनी पत्नी को घर आने के लिए बोला, जिस पर पत्नी ने जल्द आने का आश्वासन दिया. जब पत्नी कुछ दिनों तक नहीं आई, तो युवक उसे लेने अपने ससुराल गया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, पर फिर भी पत्नी नहीं आई. इसके बाद युवक दूसरे दिन सुबह टावर पर चढ़ गया.

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