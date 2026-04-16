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न पेट्रोल मिल रहा...न डीजल, कोरबा में ईंधन पर गहराया संकट, पहिए थमने की आई नौबत!

Korba Petrol-Diesel Crisis: कोरबा में एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है. कई पंपों पर स्टॉक खत्म हो चुका है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है. कुछ पंपों पर सीमित मात्रा में ही ईंधन दिया जा रहा है. सप्लाई बहाल नहीं होने पर कई जनजीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा.

Written By  NEELAM DAS PADWAR|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 16, 2026, 06:44 PM IST
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Korba Petrol-Diesel Crisis
Korba Petrol-Diesel Crisis

Korba News: कोरबा जिले के कई पेट्रोल पंपों में पेट्रोलियम कंपनियों के डिपो से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है. ऐसे में मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से जिले में पेट्रोल और डीजल का संकट गहरा गया है. डिपो से आपूर्ति बंद होने से कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म हो गया है, जिससे बस, ट्रक, मालवाहक वाहनों सहित बाइक के पहिए थमने की कगार पर हैं. पेट्रोल पंप संचालक भी बेबस नजर आ रहे हैं. सप्लाई ठप होने के कारण वे चाहकर भी ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं.

Zee MPCG की टीम ने जब जिले के बाकीमोंगरा क्षेत्र में जाकर पेट्रोल पंपों की स्थिति का जायजा लिया, तो बाकीमोंगरा क्षेत्र के पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम की एजेंसी तरुण फ्यूल्स में आने वाले ग्राहक मायूस होकर वापस जाते नजर आए. पिछले 2 दिनों से यहां पेट्रोल और डीजल का स्टॉक नहीं है. वहीं इंडियन ऑयल की एजेंसी प्रकाश फ्यूल्स में बमुश्किल आज शाम तक के लिए ही स्टॉक बचा है.

दोनों पेट्रोल पंपों का हाल
बता दें कि इलाके में केवल दो ही पेट्रोल पंप हैं और एक पेट्रोल पंप तरुण फ्यूल्स पहले से ही बंद हो चुका है, ऐसे में ग्राहक प्रकाश फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर निर्भर हैं. ग्राहक बड़ी संख्या में पेट्रोल की आस लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रकाश फ्यूल्स पंप के मैनेजर द्वारा लिमिट तय कर दी गई है कि बाइक वालों को केवल 100 रुपये का और चार पहिया वाहन को केवल 500 रुपये का पेट्रोल दिया जाएगा.

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जनजीवन पर भारी असर
एक सप्ताह बाद शादी का सीजन है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल के संकट ने शादी की खुशियों को फीका कर दिया है, क्योंकि बारात ले जाने के लिए गाड़ियां तो मिल जाएंगी, लेकिन उन गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल कहां से मिलेगा. अगर जिले में जल्द ही पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो इसका असर शहर की रफ्तार और शादी की खुशियों पर साफ दिखाई देगा. आम जनता, किसान, उद्योग और व्यापार सभी इस संकट की चपेट में आ सकते हैं.

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