रायपुर में 12 अप्रैल को होगी फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती परीक्षा, 5,577 उम्मीदवार शामिल होंगे शामिल, जानें टाइमिंग

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा (HSP-25) 12 अप्रैल को रायपुर में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के लिए राजधानी रायपुर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. कुल 17 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी. इन केंद्रों पर कुल 5,577 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे.

रायपुर में 17 केंद्रों में आयोजित होगी परीक्षा

रायपुर में परीक्षा के लिए पूरे जिले में कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 5,577 उम्मीदवार परीक्षा देंगे. परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए परीक्षा सामग्री का वितरण सुबह 7:00 बजे शुरू हो जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सामग्री सभी केंद्रों तक समय पर पहुंच जाए. रायपुर जिले में परीक्षा की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं.

जानिए परीक्षा का समय

परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. प्रशासन ने परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. उम्मीदवारों को समय पर पहुंचने और दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

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एग्जाम गाइडलाइन

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर आएं. कुल मिलाकर, प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सतर्क दिखाई देता है कि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कदाचार को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा.

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