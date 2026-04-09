Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3171752
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

रायपुर में 12 अप्रैल को होगी फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती परीक्षा, 5,577 उम्मीदवार शामिल होंगे शामिल, जानें टाइमिंग

Raipur News: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आयोजित फार्मासिस्ट ग्रेड-2 पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 12 अप्रैल को रायपुर में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर में 12 अप्रैल को होगी फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती परीक्षा, 5,577 उम्मीदवार शामिल होंगे शामिल, जानें टाइमिंग

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा (HSP-25) 12 अप्रैल को रायपुर में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के लिए राजधानी रायपुर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. कुल 17 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी. इन केंद्रों पर कुल 5,577 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे.

रायपुर में 17 केंद्रों में आयोजित होगी परीक्षा
रायपुर में परीक्षा के लिए पूरे जिले में कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 5,577 उम्मीदवार परीक्षा देंगे. परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए परीक्षा सामग्री का वितरण सुबह 7:00 बजे शुरू हो जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सामग्री सभी केंद्रों तक समय पर पहुंच जाए. रायपुर जिले में परीक्षा की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं.

जानिए परीक्षा का समय
परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. प्रशासन ने परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. उम्मीदवारों को समय पर पहुंचने और दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शादी सीजन से पहले सोना हुआ महंगा, कीमतों में भारी उछाल! चांदी भी ₹2.5 लाख पार, जानें ताजा भाव

 

एग्जाम गाइडलाइन
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर आएं. कुल मिलाकर, प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सतर्क दिखाई देता है कि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कदाचार को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: CM मोहन आज लेंगे बड़ी बैठक, गेहूं खरीद को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालयों का घेराव करेगी कांग्रेस, पढ़ें बड़ी खबरें
shivpuri news
दो युवतियों ने 20 सेकंड में उड़ाए 90,000 रुपये, एक ने रास्ता रोका, दूसरी ने बैग काटा
Bageshwar sarkar
ऑस्ट्रेलिया की संसद से बाबा बागेश्वर का संबोधन, दुनिया को बताया कैसे थमेगा युद्ध?
Ratlam Municipal Corporation
रतलाम नगर निगम विवाद, बजट सत्र के हंगामे ने पकड़ा तूल, कांग्रेस पार्षद पर FIR दर्ज
mp teachers protest
MP में TET का चौतरफा विरोध, सिंगरौली में शिक्षकों ने खोला मोर्चा
mp ucc controversy
MP में UCC पर सियासत तेज, कांग्रेस विधायक ने सरकार को घेरा...
rewa news hindi
पति ने पत्नी पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, मासूम बेटी के सामने घटा ये खौफनाक मंजर
Kailash Vijayvargiya
मंत्री विजयवर्गीय ने मैहर को दी सौगात, ईरान-इजराइल युद्ध पर कही बड़ी बात...
8 trains cancelled
यात्री ध्यान दें! भोपाल से होकर गुजरने वाली 8 ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट
Vande Mataram controversy
इंदौर नगर निगम की बैठक में वंदे मातरम पर बवाल,कांग्रेस पार्षद ने गाने से किया इंकार