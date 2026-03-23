रायपुर में रोजगार का सुनहरा अवसर, सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, 100 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती

Placement Camp Organized in Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज एक खास प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के अवसरों से जोड़ना है. यह पहल उन युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, जो लंबे समय से निजी क्षेत्र में काम करने के अवसरों की तलाश में हैं. इस कैंप में 100 से अधिक पदों के लिए भर्ती की जाएगी. रोज़गार में रुचि रखने वाले युवा आयोजन स्थल पर जा सकते हैं.

100 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती

इस कैंप के ज़रिए कुल 100 से ज़्यादा पदों के लिए भर्तियां की जाएंगी. इस पहल के तहत सबसे बड़ा भर्ती Vodafone Idea Ltd. द्वारा चलाया जा रहा है, जो 'Urban Promoters' के तौर पर 100 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगा. इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए, 'Post Control Technicians' के तौर पर 5 पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कैंप का समय और प्रक्रिया:

भर्ती प्रक्रिया सुबह 11:00 बजे शुरू होगी और दोपहर 3:00 बजे तक चलेगी. इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बेरोज़गार युवाओं को छत्तीसगढ़ के 'ई-रोज़गार पोर्टल' पर पंजीकरण कराना होगा. इसके बाद वे इस कैंप में हिस्सा ले सकते हैं और इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं. इस तरह के प्लेसमेंट कैंप युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद करते हैं. साथ ही कंपनियों को भी योग्य उम्मीदवार मिल जाते हैं. इस पहल को युवाओं को रोज़गार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.

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जानिए योग्यता और वेतन

इस कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनियां हिस्सा लेंगी. Vodafone Idea रायपुर में 'अर्बन प्रमोटर' के 100 पदों के लिए भर्ती करेगी. इन पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं. चुने गए उम्मीदवारों को ₹10,000 से ₹20,000 तक की सैलरी दी जाएगी.

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