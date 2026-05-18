PM Awas House Damage: तेज आंधी में उड़ गई पीएम आवास की छत, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

Narayanpur News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के गारपा गांव से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे एक मकान को पिछले सप्ताह आई तेज आंधी और झमाझम बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया. अचानक बदले मौसम और तेज हवाओं के कारण निर्माणाधीन मकान की सीमेंट सीट की छत उड़ गई, जिससे गरीब हितग्राही हड़वे राम को करीब 50 हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ा.

इस घटना के बाद उसका आशियाना अधूरा रह गया है और अब उसे मकान पूरा करने की चिंता सताने लगी है. मिली जानकारी के मुताबिक, हड़वे राम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने परिवार के लिए पक्का मकान बनवा रहा थे. गांव में लंबे समय से पक्के घर का सपना देख रहे हड़वे राम ने सरकारी सहायता से निर्माण कार्य शुरू कराया था. लेकिन बीते सप्ताह क्षेत्र में आई तेज आंधी और बारिश ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया.

नुकसान की भरपाई की मांग

वहीं तेज हवाओं के चलते मकान की छत पूरी तरह उड़ गई और निर्माण सामग्री भी क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद से हड़वे राम काफी परेशान है. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह दोबारा छत बनवाने में असमर्थ नजर आ रहा है. हड़वे राम ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और नुकसान की भरपाई की मांग की है, ताकि उसका अधूरा मकान फिर से बन सके और परिवार को सुरक्षित आश्रय मिल सके.

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आंधी में उड़ गई छत

वहीं गांव के सरपंच सन्नू राम ने भी हितग्राही के नुकसान की पुष्टि करते हुए प्रशासन से मदद की अपील की है. उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह आई तेज आंधी में हड़वे राम के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास की छत उड़ गई, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ है. आर्थिक तंगी के चलते वह अब निर्माण कार्य आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है.

सरपंच ने लगाई गुहार

सरपंच ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि उसका मकान पूरा हो सके. ग्रामीणों का कहना है कि दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण यहां रहने वाले लोगों के लिए पक्का मकान किसी सपने से कम नहीं है. ऐसे में प्रशासन यदि समय रहते मदद करता है तो हड़वे राम का आशियाना फिर से तैयार हो सकेगा और उसका परिवार सुरक्षित जीवन जी पाएगा.

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