CM बदलने की थी भविष्यवाणी!

सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में उनका एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ था. उसमें उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री में बदलाव को लेकर एक राजनीतिक भविष्यवाणी की थी. जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी थी. उनकी बातों पर जबरदस्त बहस छिड़ गई थी. समर्थकों ने इसे उनकी अलौकिक विद्या का सबूत माना, जबकि आलोचकों ने इसे महज एक दावा बताकर खारिज कर दिया था. हालांकि अब हालात ने अचानक एक नया मोड़ ले लिया है. जिस व्यक्ति की भविष्यवाणियां कभी चर्चा का केंद्र थीं, अब उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, जो लोगों की चिंता का मुख्य विषय बन गए हैं.