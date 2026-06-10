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छत्तीसगढ़ में भविष्य बताने वाले बाबा पर गंभीर आरोप, दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने किया अरेस्ट, CM बदलने की थी भविष्यवाणी!

Mahasamund News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 'चावल वाले बाबा' के नाम से मशहूर चर्चित कथावाचक और ज्योतिषाचार्य नरेंद्र शास्त्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बाबा पर एक पीड़िता ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है.

Written ByJAMNJAY SINHAEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 10, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:59 AM IST
छत्तीसगढ़ में भविष्य बताने वाले बाबा पर गंभीर आरोप, दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने किया अरेस्ट, CM बदलने की थी भविष्यवाणी!

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जामनजय सिन्हा छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से संवाददाता हैं.

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