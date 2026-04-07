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मंत्री का 'फर्जी बहनोई' बनकर लगाया चूना, 4 युवकों से मंत्रालय में नौकरी के नाम पर ठगे 22.70 लाख, ऐसे खुली पोल

Raigarh News-रायगढ़ में एक व्यक्ति ने खुद को कृषि मंत्री का बहनोई बताकर मंत्रालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4 लोगों के साथ ठगी की. आरोपी ने 4 युवकों से 22.70 लाख रुपए ठग लिए. ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:36 AM IST
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मंत्री का 'फर्जी बहनोई' बनकर लगाया चूना, 4 युवकों से मंत्रालय में नौकरी के नाम पर ठगे 22.70 लाख, ऐसे खुली पोल

22 Lakhs Defrauded in Raigarh-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. यहां चार लोगों को मंत्रालय में नौकरी दिलावने के नाम पर झांसा देकर 22 लाख 70 हजार रुपए ठग लिए. आरोपी ने खुद को कृष मंत्री रामविचार नेताम का बहनोई बताया था और कहा था कि उसकी मंत्रालय में पकड़ है. ठगी करने के बाद आरोपी ने पीड़ितों से गाली-गलौज की. पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है. 

रायपुर में हुई थी मुलाकात
जानकारी के अनुसार, रायगढ़ के रामभांठा निवासी अप्रैल 2025 में रायपुर गए थे. वहां उनकी मुलाकात महासमुंद निवासी कुमार राम ठाकुर और उसकी पत्नी सोहद्रा बाई से हुई. कुमार राम ने दावा किया कि उसकी मंत्रालय में बड़ी पहुंच है और वह किसी को भी सरकारी नौकरी दिलवा सकता है. उसने अपना मोबाइल नंबर देकर समारू को भरोसे में ले लिया.

बेटे और परिचितों के नाम पर लिए पैसे
घर पहुंचकर समारू ने अपने बेटे डीगेश के साथ-साथ अपने भतीजे और दोस्तों के बच्चों के बायोडाटा भी आरोपी को भेज दिए. आरोपी ने प्रति व्यक्ति लाखों रुपए की मांग की. झांसे में आकर पीड़ितों ने किस्तों में करीब 9 लाख 92 हजार रुपए ऑनलाइन और 4 लाख रुपए नकद दे दिए. दिसंबर 2025 मे ंआरोपी ने सभी को अपने गांव बुलाया और उन्हें फर्जी जॉइनिंग लेटर दिखाए. 

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पैसों की ठगी, विधानसभा सत्र का बनाया बहाना
आरोपी ने कहा कि 12 दिसंबर को मंत्रालय में डाटा ऑपरेटर के पद पर जॉइनिंग होनी है, इसलिए बाकी के पैसे भी दे दो. पीड़ितों ने भरोसा करके 8 लाख 77 हजार रुपए और दे दिए. कुल मिलाकर आरोपियों ने 22 लाख 70 हजार रुपए वूसल लिए. इसके बाद जॉइनिंग की तारीख आने पर आरोपी ने कहा कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, इसलिए नियुक्तियां रोक दी गई हैं. जब कई दिनों तक टालमटोल होती रही, तब पीड़ितों को शक हुआ. 

पुलिस जांच में जुटी
जब पीड़ित अपने पैसे वापस मांगने आरोपी के घर पहुंचे, तो उसने और उसके साथियों ने गाली-गलौज की और पैसे देने से साफ इनकार कर दिया. ठगी का अहसास होने पर समारू राम ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी कुमार राम ठाकुर, उसकी पत्नी और एक अन्य साथी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-बीमार मां की सेवा बनी 'बोझ', शराब के नशे में धुत बेटे ने कुल्हाड़ी मारकर कर दी हत्या

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