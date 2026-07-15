/राजनांदगांव में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा की तैयारियां पूरी, 16 जुलाई को निकलेगा भव्य रथ

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दुनिया भर में मशहूर जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू हो रही है. इस मौके पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर में भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक वार्षिक रथ यात्रा को लेकर उत्सव का माहौल है. दुर्गा चौक पर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं. कारीगर पारंपरिक तरीके से सजाए गए एक विशाल और शानदार रथ को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. इसी रथ पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा शहर में भ्रमण के लिए निकलेंगे. साथ ही पूरे मंदिर परिसर को भी खूबसूरती से रोशन किया जा रहा है.
भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा की तैयारियां पूरी
स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में भगवान के भव्य रथ को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है. 16 जुलाई को होने वाली इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है. राजनांदगांव के दुर्गा चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा महापर्व की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं. मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की नगर यात्रा के लिए एक भव्य रथ तैयार किया जा रहा है. कारीगर रथ को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, साथ ही मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है.
जानिए धार्मिक मान्यता
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ साल में एक बार रथ पर सवार होकर अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ शहर में शोभायात्रा निकालते हैं. इस दौरान भक्त गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ रस्सियों से रथ को खींचते हैं. माना जाता है कि भगवान का रथ खींचने से आध्यात्मिक पुण्य मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
16 जुलाई से शुरू होगी रथयात्रा
16 जुलाई को रथ यात्रा के मौके पर भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा दुर्गा चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगी. यह यात्रा शहर के मुख्य रास्तों से होकर गुजरेगी, जिससे भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे और उनका आशीर्वाद ले सकेंगे. मंदिर समिति और प्रशासन, दोनों ही इस कार्यक्रम के लिए जरूरी इंतजाम करने में जुटे हैं. इस साल भी रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है.
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