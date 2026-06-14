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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी संगठन को मज़बूत करने और आने वाले चुनावों के लिए रणनीति बनाने के मकसद से 21 से 30 जून तक अभनपुर में 10 दिन का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने जा रही है. राज्य भर के सभी जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों को इस खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कैंप में ज़िला अध्यक्षों को खुद ट्रेनिंग देंगे और उन्हें संगठन के विस्तार, लोगों तक पहुंचने, बूथ मैनेजमेंट और चुनावी रणनीतियों के बारे में मार्गदर्शन देंगे.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस अहम कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके अलावा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे 10 दिन तक चलने वाले इस कैंप में पूरे समय मौजूद रहें, जबकि राज्य कांग्रेस के नेताओं से कहा गया है कि वे कम से कम पांच दिन तक ट्रेनिंग कैंप में शामिल हों.
राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को देंगे टिप्स
दरअसल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के लिए 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है. यह कैंप 21 जून से 30 जून 2026 तक रायपुर के चांदी मोड़ इलाके में स्थित अग्नियोतम अलका अवतार मंगल भवन में होगा. इस संबंध में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने पत्र जारी किया है. साथ ही सभी जिला व शहर अध्यक्षों को इसमें शामिल होने का निर्देश दिया है. इस ट्रेनिंग की खास बात ये है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सभी को पार्टी मजबूत करने की टिप्स देंगे.
संगठन मजबूती पर फोकस
ट्रेनिंग कैंप में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, वोटरों तक असरदार ढंग से पहुंचने और चुनावी चुनौतियों का सामना करने की बारीकियां सिखाई जाएंगी. बूथ-स्तर के सेटअप को मजबूत करने, राजनीतिक बातचीत, लोगों से जुड़ने और जनहित के मुद्दों को असरदार ढंग से उठाने पर खास जोर दिया जाएगा. इस कैंप के जरिए कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है.
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