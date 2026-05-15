कौन है वह 'मिस्ट्री गर्ल' जिसने उठाया था मृत वकील का फोन? आराधना सिदार हत्याकांड में चौंकाने वाला बड़ा खुलासा

Aradhana Sidar Murder Case: रायगढ़ में अधिवक्ता आराधना सिदार की हत्या से सनसनी फैल गई है. उनका शव जंगल में संदिग्ध हालत में मिला. वकीलों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मौन जुलूस निकाला. पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और जल्द खुलासे का दावा किया है.
Trending Photos
Raigarh News: रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतका की पहचान कुमारी आराधना सिदार के रूप में हुई है, जो जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ की सक्रिय सदस्य थीं. कु. आराधना सिदार की निर्मम हत्या ने पूरे शहर और विशेषकर विधि जगत को झकझोर कर रख दिया है. उनका शव पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के तुमिडीह जंगल में तीन दिन पहले निर्वस्त्र अवस्था में मिला था. शव का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, जिससे मामला अत्यंत संदिग्ध और जघन्य प्रतीत हो रहा है. घटना के बाद से जिले के वकीलों और आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त है.
शुक्रवार को जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष लालमणि त्रिपाठी और सचिव लोकनाथ केशरवानी के नेतृत्व में सैकड़ों वकीलों ने रायगढ़ न्यायालय से मौन जुलूस निकालकर पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा. संघ ने मांग की है कि इस हत्याकांड की जांच निष्पक्षता और सूक्ष्मता से की जाए. अधिवक्ता संघ ने यह भी घोषणा की है कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी आरोपी की पैरवी जिला अधिवक्ता संघ का कोई भी सदस्य नहीं करेगा. यदि बाहर से भी कोई वकील पैरवी के लिए आता है, तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा.
जांच में तेजी लाने की मांग
मीडिया से बातचीत के दौरान मृतका की बहन ने भावुक और चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि आराधना कई घंटों से फोन नहीं उठा रही थीं. काफी प्रयासों के बाद जब फोन रिसीव हुआ, तो किसी अज्ञात युवती ने बात की और बहाने बनाते हुए कहा कि आराधना सो रही हैं या नहा रही हैं. बहन का आरोप है कि आरोपियों ने आराधना की पहचान छिपाने और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से जांच में तेजी लाने की मांग की, ताकि जल्द से जल्द सभी आरोपी कानून के शिकंजे में आ सकें.
दोषियों पर कार्रवाई होगी
मामले की गंभीरता को देखते हुए रायगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अधिवक्ता संघ और परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में ले लिया है. अधिकारियों का कहना है कि पुलिस पेशेवर तरीके से साक्ष्य जुटा रही है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!