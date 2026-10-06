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‘पैसा दोगुना’ करने का झांसा... महिलाओं ने लिया लोन, लगा दिए 70 लाख; रायगढ़ में ठगी का खुलासा

रायगढ़ में शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर ग्रामीण महिलाओं से 70.77 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. साइबर थाना पुलिस ने सक्ती निवासी मेनका सारथी को गिरफ्तार किया है.

Written BySHRIPAL YADAV
Published: Oct 06, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 09:31 PM IST
‘पैसा दोगुना’ करने का झांसा... महिलाओं ने लिया लोन, लगा दिए 70 लाख; रायगढ़ में ठगी का खुलासा
Image Credit: ZEE MEDIA

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श्रीपाल यादव रायगढ़ से रिपोर्टर हैं

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