/‘पैसा दोगुना’ करने का झांसा... महिलाओं ने लिया लोन, लगा दिए 70 लाख; रायगढ़ में ठगी का खुलासा

6 अप्रैल 2025 से 24 अक्टूबर 2025 के बीच हारा बाई निषाद से 17.53 लाख, अनिता निषाद से 17.24 लाख, पुष्पा सिदार से 9 लाख और विष्णु प्रिया निषाद से 7.50 लाख रुपये समेत कई महिलाओं से कुल 70.77 लाख रुपये लिए गए. पुलिस के अनुसार, शुरुआत में कुछ महिलाओं को मुनाफे की रकम देकर उनका विश्वास कायम किया गया, लेकिन बाद में रकम लौटाना बंद कर दिया गया. पीड़ित महिलाओं ने रकम वापस मांगी तो कथित तौर पर उन्हें धमकाया गया. जांच में यह भी सामने आया कि कुछ महिलाओं ने दूसरे बैंकों से लोन लेकर आरोपी को रकम दी थी, जिसकी किस्तें अब वे खुद चुका रही हैं.