शादी के बाद बनाया कलमा पढ़ने का दबाव, बच्चों को सिखा रहा था 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, पत्नी ने की शिकायत

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने अपने पति वसीम खान पर जबरन धर्म परिवर्तन, मानसिक-शारीरिक से प्रताड़ित करने और बच्चों को विवादित नारे सिखाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. महिला की शिकायत के आधार पर महिला थाना में आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गी है.

5 साल पहले हुई थी शादी

पीड़िता मूल रूप से कोरबा की रहने वाली बताई जा रही है. पीड़ित महिला का आरोप है कि करीब 5 साल पहले उसकी मुलाकात वसीम खान से हुई थी. वसीन ने खुद को तलाकशुदा बताया और शादी कर ली. लेकिन शादी के बाद उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया. शादी के बाद वह लगातार इस्लाम कबूल करने और कलमा पढ़ने का दबाव बनाया गया.

बच्चों को सिखाता है विवादित नारे

पीड़िता ने कहा कि दो बच्चों के जन्म के बाद पति की प्रताड़ना से पहले से ज्यादा बढ़ गई. महिला ने आरोप लगाया कि पति वसीन खान बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगवाता है. साथ ही बच्चों को हिंदुस्तान के फौजियों के बारे में गलत चीजें और नारे सिखाता है. पीड़िता अपने दोनों बच्चों के साथ महिला थाना पहुंची और सुरक्षा की मांग की.

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गांजा तस्करी में जेल जा चुका है वसीम

बताया जा रहा है कि आरोपी वसीम खान हाल ही में गांजा तस्करी से जुड़े एक मामले में जेल गया है. फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है. इधर इस पूरे मामले में रायगढ़ बजरंग दल के सदस्यों ने भी कार्यवाई की मांग करते हुए रायगढ़ एसपी को ज्ञापन दिया है और आरोपी के खिलाफ राजद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.

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