याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2010 में हुई थी और वे स्नातकोत्तर योग्यताधारी प्रधान पाठक हैं. नियमानुसार तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वे पदोन्नति के पात्र हो गए थे, लेकिन आज तक उनके दावों पर विचार नहीं किया गया. याचिका में उन्होंने 26 नवंबर 2013 से कागजी वरिष्ठता का लाभ देते हुए माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक अथवा व्याख्याता पद पर पदोन्नति देने तथा लंबित अभ्यावेदन का निराकरण करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं 30 जून 2018 की नीति के तहत पंचायत विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित की गई थीं. इसलिए एक जुलाई 2018 से पहले की अवधि से संबंधित पदोन्नति और वरिष्ठता का लाभ स्कूल शिक्षा विभाग नहीं दे सकता.