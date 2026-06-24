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chhattisgarh High Court decision: बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायगढ़ जिले के चार प्रधान पाठकों की पदोन्नति और कागजी वरिष्ठता से जुड़े मामले में स्कूल शिक्षा विभाग को 120 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ताओं को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी है. याचिकाकर्ता आशीष रंगारी, घनश्याम सिंह पटेल, भुवनेश्वर पटेल और लक्ष्मीकांत पटेल वर्तमान में रायगढ़ जिले के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत हैं.
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2010 में हुई थी और वे स्नातकोत्तर योग्यताधारी प्रधान पाठक हैं. नियमानुसार तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वे पदोन्नति के पात्र हो गए थे, लेकिन आज तक उनके दावों पर विचार नहीं किया गया. याचिका में उन्होंने 26 नवंबर 2013 से कागजी वरिष्ठता का लाभ देते हुए माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक अथवा व्याख्याता पद पर पदोन्नति देने तथा लंबित अभ्यावेदन का निराकरण करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं 30 जून 2018 की नीति के तहत पंचायत विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित की गई थीं. इसलिए एक जुलाई 2018 से पहले की अवधि से संबंधित पदोन्नति और वरिष्ठता का लाभ स्कूल शिक्षा विभाग नहीं दे सकता.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला
इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जनपद या जिला पंचायत के पास है. राज्य सरकार के जवाब के पैरा-7 का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं को नया अभ्यावेदन देने की अनुमति दी जाए और विभाग को उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए. अदालत ने राज्य सरकार के जवाब में किए गए उल्लेख और पक्षकारों की दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित प्राधिकारी को वस्तुनिष्ठ ढंग से और कानून के अनुसार 120 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्णय लेते समय राज्य सरकार द्वारा जवाब के पैरा-7 में किए गए उल्लेखों को ध्यान में रखा जाए.
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