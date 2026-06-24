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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला: रायगढ़ के 4 प्रधान पाठकों के पदोन्नति मामले में HC सख्त, शिक्षा विभाग को 120 दिन का अल्टीमेटम

chhattisgarh High Court decision: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायगढ़ जिले के चार प्रधान पाठकों की पदोन्नति और कागजी वरिष्ठता से जुड़े मामले में स्कूल शिक्षा विभाग को 120 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Pooja
Published: Jun 24, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:24 PM IST
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला: रायगढ़ के 4 प्रधान पाठकों के पदोन्नति मामले में HC सख्त, शिक्षा विभाग को 120 दिन का अल्टीमेटम

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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