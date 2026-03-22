2028 के चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस, दीपक बैज का संगठन पर फोकस, अफीम खेती-गैस संकट पर सरकार को घेरा

PCC Chief Deepak Baij News: छत्तीसगढ़ में 2028 विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज लगातार जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने में जुटे हैं. इसी कड़ी में वे रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इसके बाद वे घरघोड़ा-लैलूंगा होते हुए जशपुर के लिए रवाना हुए.

दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस अब निचले स्तर से संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है. संगठन सृजन के तहत जिला, ब्लॉक, मंडल और सेक्टर अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है. अब पंचायत और बूथ स्तर पर समितियों के गठन की तैयारी है. उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 27 हजार से अधिक बूथ समितियां और 11 हजार से ज्यादा पंचायत समितियां बनाई जाएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान की शुरुआत बस्तर से हो चुकी है और 25 मार्च तक उनका दौरा जारी रहेगा.

सरकार के संरक्षण में खेती

वहीं, अफीम की खेती के मुद्दे पर उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती हो रही है. यह एक संयोग है या प्रयोग, यह सरकार स्पष्ट बताए. उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले में 10 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही है, जो शिक्षा मंत्री का गृह जिला है. बलरामपुर, जो कृषि मंत्री राम विचार नेताम का गृह जिला है, वहां भी दो जगह अफीम की खेती करते लोग पकड़े गए हैं. इसके बाद अब रायगढ़ जिले में भी अफीम की खेती सामने आई है, जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी का गृह जिला है.

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सरकार पर लगाए आरोप

उन्होंने कहा कि मंत्रियों के गृह क्षेत्रों में अफीम की खेती पकड़ी जा रही है, तो यह संयोग है या प्रयोग, सरकार स्पष्ट करे. दीपक बैज ने मजाकिया अंदाज में कहा कि क्या सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अफीम की खेती को बढ़ावा दे रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि असली सरगनाओं को बचाया जा रहा है. मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार को एफआईआर में तीसरे नंबर का अभियुक्त बनाया गया है, जिससे सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं.

गैस किल्लत पर क्या बोले?

प्रदेश में गैस की कीमत और उपलब्धता को लेकर दीपक बैज ने कहा कि सरकार कह रही है कि पर्याप्त गैस स्टॉक है, लेकिन पूरे प्रदेश और देश में गैस की कमी है. कई गैस एजेंसियों में तालाबंदी की स्थिति है और जो थोड़ा-बहुत स्टॉक है, वह सरकार के संरक्षण में कालाबाजारी में जा रहा है. उन्होंने कहा कि आम जनता गैस के लिए लाइनों में खड़ी है, जबकि सरकार झूठ बोल रही है कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. बैज ने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वे किसी भी गैस एजेंसी पर जाकर स्थिति देख सकते हैं. हर जगह लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं.

रिपोर्टः श्रीपाल यादव, रायगढ़

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