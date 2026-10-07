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इवनिंग वॉक पर निकले प्रोफेसर का चाकू की नोक पर अपहरण, आंखों पर बांधी पट्टी...मारपीट कर UPI का पासवर्ड लिया, महिला के खाते में ट्रांसफर किए 1 लाख

रायगढ़ में डिग्री कॉलेज के एक प्रोफेसर का अपहरण करने का मामला सामने आया है. इवनिंग वॉक के दौरान 4 युवकों ने उन्हें पकड़ा, आंखों पर पट्टी बांधी और चाकू की नोक पर मारपीट कर UPI से करीब 1 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए.

Written BySHRIPAL YADAVEdited ByPooja
Published: Oct 07, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 08:06 PM IST
इवनिंग वॉक पर निकले प्रोफेसर का चाकू की नोक पर अपहरण, आंखों पर बांधी पट्टी...मारपीट कर UPI का पासवर्ड लिया, महिला के खाते में ट्रांसफर किए 1 लाख

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SHRIPAL YADAV

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श्रीपाल यादव रायगढ़ से रिपोर्टर हैं

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