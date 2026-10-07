/इवनिंग वॉक पर निकले प्रोफेसर का चाकू की नोक पर अपहरण, आंखों पर बांधी पट्टी...मारपीट कर UPI का पासवर्ड लिया, महिला के खाते में ट्रांसफर किए 1 लाख

जानकारी के मुताबिक 5 अक्टूबर की शाम करीब 6 से 7 बजे प्रोफेसर कपुरचंद गुप्ता (49) ग्राम जकेला में डीपापारा और शोभा राइस मिल के पास इवनिंग वॉक कर रहे थे. थकान होने पर वे सड़क किनारे डबरी के पास माइलस्टोन पर बैठकर आराम कर रहे थे. इसी दौरान दो आरोपी उनके पास पहुंचे और उन्हें पकड़कर डबरी की ओर ले गए. आरोपियों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और पेट, गर्दन और छाती पर चाकू लगाकर जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी उन्हें मोटरसाइकिल से पंडरीपानी ले गए, जहां मारपीट कर मोबाइल का पासवर्ड, Google Pay और BHIM App की जानकारी हासिल की गई.